Esquel: accidente entre un auto y una moto en avenida Ameghino

Un accidente de tránsito se produjo esta tarde en la intersección de las calles Ameghino y Brun, en Esquel, involucrando a un auto y una motocicleta.

En el lugar, dos móviles de la Policía acudieron para controlar la situación y ordenar el tránsito. Por su parte, el personal de una ambulancia del Hospital Zonal de Esquel asistió al motociclista, quien fue trasladado al nosocomio con lesiones.

Hasta el momento, se desconocen los detalles sobre la gravedad de las heridas y las circunstancias exactas del hecho.

F.P