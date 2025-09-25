21°
Jueves 25 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Desbaratan un presunto punto de venta de drogas y secuestran un arsenal

La Policía de Chubut, tras una investigación, allanó un domicilio y encontró armas de fuego, municiones y más de $250.000 en efectivo.
Por Redacción Red43

División de Drogas de Sarmiento, dependiente de la Policía del Chubut, realizó un allanamiento en un departamento del barrio céntrico de la ciudad. El operativo, que comenzó en la madrugada de hoy, culminó con el secuestro de drogas, armas de fuego, municiones y una importante suma de dinero en efectivo.

 

 

La investigación se inició el pasado 22 de septiembre y se basó en movimientos que sugerían la venta de estupefacientes en el domicilio. La orden judicial, solicitada por la Unidad Fiscal, fue autorizada por la jueza federal Dra. Eva Parcio de Seleme.

 

 

 

Detalles del secuestro y el operativo

 

En la vivienda allanada, la Policía secuestró 25 gramos de clorhidrato de cocaína fraccionados para su venta, además de cannabis sativa y una balanza en funcionamiento.

 

 

El operativo también permitió incautar un arsenal, que incluía dos revólveres (calibres 22 y 32), y una pistola Bersa calibre 22, que al momento de la inspección tenía un cartucho listo para ser disparado. Se retuvieron, además, dos cargadores con municiones, una gran cantidad de cartuchos a bala de distintos calibres, telefonía celular, una cámara de fotos, más de $250.000 en efectivo y la llave de un casillero de un supermercado local.

 

 

La investigación fue llevada adelante por el personal de la División de Drogas de Sarmiento, con información complementaria de la Comisaría de la Mujer de la ciudad. La División de Seguridad Rural colaboró en el operativo.

 

 

F.P

 

