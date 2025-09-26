La Justicia alcanzó a un prófugo tras diez años: condenado por incendio y robo de 2012

La Justicia de Esquel logró finalmente la condena de Lorenzo Roberto Andrade, el cuarto imputado en un caso de robo e incendio ocurrido en 2012, quien había permanecido prófugo por más de una década. La condena llega justo cuando los delitos estaban próximos a prescribir, en un fallo que priorizó el principio de seguridad jurídica.

Andrade fue detenido recientemente luego de haberse evadido del proceso judicial tras incumplir una Suspensión de Juicio a Prueba que se le había otorgado.

La batalla por los plazos de prescripción

La defensa de Andrade solicitó el sobreseimiento del imputado argumentando que la causa ya había prescrito debido al tiempo transcurrido. Sin embargo, el fiscal Fidel González se opuso, y el juez resolvió a favor de la Fiscalía.

El magistrado consideró que el plazo de prescripción no se había cumplido si se tomaba como fecha de referencia el momento en que se revocó la Suspensión de Juicio a Prueba por incumplimiento, una resolución que ya estaba firme. El juez sostuvo que aceptar el planteo de la defensa implicaría desconocer una resolución judicial ya consentida, un principio que garantiza la seguridad jurídica del sistema.

Condena en juicio abreviado

Una vez resuelto el conflicto legal sobre los plazos, la Fiscalía buscó asegurar un cierre legal y eficiente para la investigación. El fiscal González propuso a la defensa un acuerdo de juicio abreviado, tomando como antecedente que los cómplices de Andrade ya habían sido condenados a tres años de prisión en suspenso por los mismos hechos.

Andrade, sin antecedentes penales, reconoció su responsabilidad y aceptó la pena de tres años de prisión en suspenso. La decisión se basó en que una pena de prisión efectiva después de tanto tiempo no cumpliría ninguna función de "resocialización" y sería contraria a los fines de la pena moderna.

El hecho de 2012

El incendio y robo se produjo el 27 de febrero de 2012, alrededor de las 23:50 horas, en un predio baldío ubicado en la intersección de las Avenidas Ameghino e Irigoyen. Andrade y sus cómplices ingresaron al lugar, donde una familia tenía estacionados varios vehículos, y prendieron fuego a un colectivo Mercedes Benz tras rociarlo con combustible. El incendio provocó la destrucción total de la carrocería y el mobiliario interior, incluyendo una garrafa que explotó. Antes de huir, los delincuentes sustrajeron un stereo y un reloj de automóvil.

