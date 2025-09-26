14°
Esquel, Argentina
Viernes 26 de Septiembre de 2025
26 de Septiembre de 2025
Un emprendimiento único: caballos Barock Pinto y turismo ecuestre en Trevelin

La secretaria de Turismo de Trevelin visitó el emprendimiento “Cabalgatas Frisón Barock Patagonia”, único criadero en el país de caballos Barock Pinto, que ofrece experiencias ecuestres en paisajes patagónicos.
En el marco de su agenda de visitas institucionales a prestadores turísticos, la secretaria de Turismo de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, Cintia Figueroa, mantuvo un encuentro con los propietarios de “Cabalgatas Frisón Barock Patagonia”, un emprendimiento ecuestre que combina tradición, crianza de caballos y experiencias turísticas únicas.

 

Una propuesta exclusiva en Argentina

 

Este proyecto se destaca por ser el único criadero en el país de caballos de la raza Barock Pinto, sub-tipo Frisón Barock, originaria de Frisia (Holanda) y con más de 2000 años de historia. Reconocidos por su porte majestuoso y su docilidad, los ejemplares llegaron a la Patagonia en 2015 con los primeros tres potros: Eclipse, Espectro y Esencia. Con el tiempo, se incorporaron Helena —que ya tuvo dos crías—, junto a Eryn y Eragon, consolidando la base genética del emprendimiento.

 

La raza Barock Pinto combina la elegancia del caballo frisón con la resistencia del caballo argentino. El resultado son ejemplares de gran tamaño, dóciles, nobles y amigables, con una estampa distinguida y pelajes diversos: tobiano, zaino, zaino colorado, oscuros y con manchas características en la frente. Las yeguas resaltan por la hermosura de sus largas crines, mientras que los machos impresionan por su porte.

 

Experiencias turísticas en un entorno único

 

Además de la crianza, Frisón Barock Patagonia ofrece cabalgatas en paisajes patagónicos incomparables, y proyecta sumar en breve paseos en carruajes, ampliando así las alternativas de recreación para visitantes y turistas.

 

La Secretaria de Turismo destacó la importancia de este tipo de propuestas para enriquecer la variada oferta de Trevelin y sus Parajes, que integra atractivos culturales, gastronómicos, históricos y naturales, posicionando al destino como una experiencia integral durante todo el año.

 

Contacto: 2945 – 687271
Instagram: @frison_barock
Dirección: Ruta Nacional N° 259, Km 27

 

 

R.G.

 

