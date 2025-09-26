Día Nacional de la Conciencia Ambiental: Trevelin invita a charlas para sembrar conciencia

Cada 27 de septiembre se conmemora el Día Nacional de la Conciencia Ambiental con el fin de impulsar prácticas y actitudes responsables a la hora de relacionarse con el ambiente.

Esta fecha se declaró a partir de la sanción de la Ley 24.605 en 1995, en recuerdo a la tragedia ocurrida ese mismo día en 1993, debido a un escape de gas cianhídrico en la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires.



Desde Parques Nacionales se trabaja para fortalecer una conciencia ambiental acerca del cuidado de la biodiversidad y, en ese contexto, se realizaron diversas actividades en las áreas protegidas nacionales de todo el país.



Para celebrarlo, en Trevelin invitan a participar de una jornada de charlas y debate sobre ambiente y agroecología.



Charlas destacadas



Alimentos con conciencia: Agroecología en el valle de Trevelin.



Agroecología en territorio: Producción local, soberanía alimentaria y Estado presente.



De residuo a recurso: el plástico que se transforma para un Trevelin más limpio.



Parques Nacionales: Patrimonio natural que merece ser conocido y cuidado.



Será el sábado 27 de septiembre de 10:00 a 13:00 horas



Agencia de Extensión Rural INTA Trevelin, Calle Río Corintos 476.



No es necesario inscripción previa. Organiza CECAIN.

SL

