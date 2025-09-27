13°
Esquel, Argentina
Sabado 27 de Septiembre de 2025
27 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Hoy concluye el MOLPA a toda orquesta en el Gimnasio Municipal

Las jornadas del encuentro musical son acompañadas por ferias de emprendimientos locales y la comunidad recibiendo a los jóvenes músicos del país.
Por Redacción Red43

El XII Encuentro MOLPA 2025 celebra la música de orquestas patagónicas que interpretan repertorio de raíz latinoamericana. Las actividades transcurrieron desde el jueves y concluyen hoy en el Gimnasio Municipal, con entrada libre y gratuita.

 

El encuentro reúne a niños, niñas, jóvenes, docentes y familias de toda la región, con el objetivo de compartir, aprender y hacer música colectivamente.

 

Con la Orquesta Municipal Pú Pichikeché anfitriona en las tres jornadas, Esquel recibió a la Orquesta Sonoridad Andina – Viedma,  Orquesta Sonidos del Sol – Plottier, que se presentaron el día jueves por la tarde.

 

El viernes 26 de septiembre Esquel pudo disfrutar de la Orquesta Amulén – Cipolletti, Orquesta Yayau – Puerto Madryn y Orquesta Musicantes – San Martín de los Andes.

 

Hoy sábado 27 de septiembre desde las 19:30 hs en el Gimnasio Municipal, la Orquesta Municipal Pú Pichikeché (nivel avanzado) compartirá el escenario con la Orquesta Pau Kara – Río Turbio, Orquesta Auquinco – Caleta Olivia, Orquesta Chazarreta – Trelew y un cierre en común entre todas las orquestas participantes.

 

SL

 

