Hoy concluye el MOLPA a toda orquesta en el Gimnasio Municipal

El XII Encuentro MOLPA 2025 celebra la música de orquestas patagónicas que interpretan repertorio de raíz latinoamericana. Las actividades transcurrieron desde el jueves y concluyen hoy en el Gimnasio Municipal, con entrada libre y gratuita.

El encuentro reúne a niños, niñas, jóvenes, docentes y familias de toda la región, con el objetivo de compartir, aprender y hacer música colectivamente.

Con la Orquesta Municipal Pú Pichikeché anfitriona en las tres jornadas, Esquel recibió a la Orquesta Sonoridad Andina – Viedma, Orquesta Sonidos del Sol – Plottier, que se presentaron el día jueves por la tarde.

El viernes 26 de septiembre Esquel pudo disfrutar de la Orquesta Amulén – Cipolletti, Orquesta Yayau – Puerto Madryn y Orquesta Musicantes – San Martín de los Andes.

Hoy sábado 27 de septiembre desde las 19:30 hs en el Gimnasio Municipal, la Orquesta Municipal Pú Pichikeché (nivel avanzado) compartirá el escenario con la Orquesta Pau Kara – Río Turbio, Orquesta Auquinco – Caleta Olivia, Orquesta Chazarreta – Trelew y un cierre en común entre todas las orquestas participantes.

SL