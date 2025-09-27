13°
Esquel, Argentina
Sabado 27 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

El Registro Civil Móvil estará funcionando en Comodoro Rivadavia

Del viernes 3 al domingo 5 de octubre se podrán realizar gestiones vinculadas al Documento Nacional de Identidad (DNI) y al Pasaporte argentino en distintos puntos de la ciudad.
El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Gobierno y la Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las Personas, desplegará un nuevo operativo del Registro Civil Móvil en Comodoro Rivadavia, con el objetivo de acercar servicios esenciales a la comunidad y simplificar el acceso a la documentación personal.

 

 

La iniciativa, impulsada por la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres, busca garantizar que los ciudadanos puedan realizar de manera ágil y accesible trámites vinculados al Documento Nacional de Identidad (DNI) y al Pasaporte argentino.

 

 

*Cronograma del operativo*

 

 

 • Viernes 3 de octubre: Asociación Vecinal 9 de Julio (Uruguay N.º 938), de 9 a 17 horas.

 

 • Sábado 4 de octubre: Asociación Vecinal Pueyrredón (La Prensa N.º 212), de 9 a 17 horas.

 

 • Domingo 5 de octubre: Predio Ferial de Comodoro Rivadavia, de 12 a 19 horas.

 

 

De esta manera, el Gobierno provincial continúa ampliando el alcance del Registro Civil Móvil, acercando soluciones concretas a los vecinos y fortaleciendo la presencia del Estado en todo el territorio.

 

