FIT: Parques Nacionales expone sus bellezas turísticas

La Administración de Parques Nacionales (APN) participará de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT 2025), que se llevará a cabo del 27 al 30 de septiembre en el Complejo Ferial “La Rural” de Buenos Aires, con una propuesta centrada en la difusión de las áreas protegidas y la prevención de incendios a través de un stand institucional, un espacio al aire libre y una serie de charlas temáticas.

El stand, ubicado en el ingreso al Pabellón Nacional (stand Nº 1111), será el punto de encuentro para quienes deseen conocer las Experiencias del Turismo de Naturaleza en Argentina. A través de imágenes, videos y trivias interactivas, los visitantes podrán descubrir la biodiversidad de los Parques Nacionales, conocer su flora y fauna, y planificar su próxima visita a estos increíbles destinos.

La propuesta de Parques Nacionales pondrá especial énfasis en la concientización sobre el manejo del fuego. En este marco, el sábado 27 de septiembre se realizará el lanzamiento oficial de la primera etapa de la campaña institucional de prevención de incendios forestales, que tiene como objetivo sensibilizar sobre la importancia del cuidado de los ecosistemas y evitar la devastación que los incendios pueden causar en nuestras áreas naturales protegidas.

Además, la APN contará con un espacio al aire libre en el sector FIT Outdoor, donde se desarrollarán diversas actividades relacionadas con la conservación de estos espacios naturales. Entre las propuestas destacadas se incluyen charlas sobre las tareas que realiza el organismo en las áreas protegidas y una exposición de las herramientas y equipos utilizados en el combate de incendios forestales.

Esta nueva edición de la FIT será una gran oportunidad para adentrarse en los destinos turísticos naturales más destacados del país y conocer de primera mano cómo cuidarlos entre todos de la amenaza del fuego.