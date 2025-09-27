Dinosaurios, carpinchos, labubus ¿Qué es el Circo Morsicomics?

Mañana domingo llega por primera vez a Esquel "El circo de los dinosaurios" con todo su espectáculo.



Circo Morsicomics se presentará en tres turnos para que disfruten los más chicos de Las aventuras de Los Capibara y el musical de Los Labubus.,

Además acróbatas,malabaristas, trapecistas y los más divertidos payasos



En la Sociedad Española, calle Rivadavia 726 a las 16 / 18 y 20 Hs



Super Promo Mayores y Niños a $7.000.

Reservas a los siguientes números, o el mismo día en boletería.

+𝟱𝟰𝟵𝟬𝟮𝟵𝟴 𝟭𝟱𝟰𝟯𝟰-𝟴𝟮𝟴𝟲

SL