13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 27 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Argentina
27 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Pedido de captura internacional del posible ideólogo del triple femicidio

El Ministerio de Seguridad difundió la imagen ante la posibilidad de fuga del líder narco que se investiga parte del triple femicidio de Florencio Varela.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

 

Difundieron la foto de “Pequeño J”, el narco que habría ordenado el triple femicidio en Florencio Varela

 

Ante la presunta intención de escapar del país, se difundió la imagen del narco peruano. El mismo fue identificado como Tony Janzen Valverde Victoriano de 20 años

 

Tony Janzen Valverde Victoriano de 20 años, sería quien ordenó asesinar a las tres jóvenes de La Matanza

 

La investigación sobre el triple femicidio de Florencio Varela avanzó de manera significativa tras la identificación del presunto autor intelectual, conocido como “Pequeño J”. Las autoridades confirmaron que se trata de Tony Janzen Valverde Victoriano, un ciudadano peruano de 20 años, señalado como el líder narco responsable de haber ordenado el asesinato múltiple.

 

 

Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires detectó que el narco peruano intentaría salir del país. Por tal motivo, se estableció un pedido de captura internacional y difundió su imagen.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Juan Ramón Sepúlveda QEPD
2
 Q.E.P.D Daniel Aníbal Bustamante
3
 Next: la justicia desestimó las infracciones en la instalación de fibra óptica
4
 Unión Personal reanuda sus servicios en Esquel
5
 Abuso sexual en Lago Puelo: redujeron la pena a un condenado
1
 Día de la Sanidad: el Centro de Salud de Bella Vista celebró su día
2
 Alerta amarilla por fuertes vientos en Chubut para el jueves
3
 El municipio firmó un convenio para la limpieza del arroyo Esquel 
4
 Terror en Esquel: se estrena "El Conjuro 4: Últimos Ritos"
5
 Milagro en Esquel: la Policía salva la vida de una bebé que se ahogaba
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -