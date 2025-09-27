Pedido de captura internacional del posible ideólogo del triple femicidio

Difundieron la foto de “Pequeño J”, el narco que habría ordenado el triple femicidio en Florencio Varela

Ante la presunta intención de escapar del país, se difundió la imagen del narco peruano. El mismo fue identificado como Tony Janzen Valverde Victoriano de 20 años

Tony Janzen Valverde Victoriano de 20 años, sería quien ordenó asesinar a las tres jóvenes de La Matanza

La investigación sobre el triple femicidio de Florencio Varela avanzó de manera significativa tras la identificación del presunto autor intelectual, conocido como “Pequeño J”. Las autoridades confirmaron que se trata de Tony Janzen Valverde Victoriano, un ciudadano peruano de 20 años, señalado como el líder narco responsable de haber ordenado el asesinato múltiple.

Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires detectó que el narco peruano intentaría salir del país. Por tal motivo, se estableció un pedido de captura internacional y difundió su imagen.