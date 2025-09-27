El gobernador destacó las inversiones en obras de Esquel, frente a "una época recesiva"

En el Centro Cultural Melipal, y acompañado por el Intendente Matías Taccetta, la diputada nacional Ana Clara Romero y numerosos representantes de la política local; el gobernador Ignacio Torres estuvo presente para la apertura de sobres con cuatro ofertas para ejecutar los 170 kilómetros de Ruta 40.



En dicho espacio, compartió la alegría de avanzar en obras públicas muy requeridas por los vecinos: “Como también la doble trocha Trelew-Puerto Madryn, que ya está la traza intermedia prácticamente finalizada, vamos a iniciar la obra de la malla 632, que también es importantísimo para Esquel, para Trevelin, para Tecka, y vamos en muy poco tiempo a iniciar una obra que lamentablemente es una imagen que vimos nacionalizarse en reiteradas veces, que es el famoso tramo de la 40 de Facundo-Tamarisco”.



El gobernador remarcó que no se trata solo de turismo sino una cuestión de seguridad: “Pone en riesgo la vida de muchísimos chubutenses, así que hoy es un momento muy importante” y marcó también la urgencia de la respuesta: “Nosotros queremos iniciar cuanto antes”.



La urgencia en respuestas viene aparejada por la responsabilidad económica de la provincia: “Yo arranqué mi gestión con una deuda de 250 mil millones, una deuda impagable que fue el famoso conflicto que tuvimos con la Nación cuando nos hicieron retener la totalidad de la coparticipación de manera indebida. Nos defendimos, fuimos a la justicia, nos dio la razón y encontramos un acuerdo que es histórico para la provincia que nos hizo ahorrar muchísimo dinero”.



El gobernador es optimista en cuanto a la economía de su cartera: “Calculamos que a mediados del año que viene vamos a poder darle la noticia a todos los chubutenses de que la provincia de Chubut ya es soberana en su financiamiento y no le debe un solo peso al gobierno nacional”.



Aeropuerto de Esquel, Pueblo Carao e inversiones en la ciudad frente al panorama nacional



El gobernador explicó la importancia de las obras en marcha en Esquel, como el caso del Aeropuerto: “El propio Secretario de Deporte y Ambiente, Daniel Scioli, lo habló con el presidente Javier Milei. A mí me preocupa sinceramente que no estén dándole la celeridad que corresponde y de hecho se lo voy a plantear en breve, que tenemos una reunión en Buenos Aires, directamente al presidente de la nación. La palabra vale y los chubutenses hacemos de la palabra un valor”.



Torres se comprometió a hablar por los vecinos de Esquel: “No me gustaría creer que el gobierno nacional le haya soltado la mano a Esquel y a la provincia. Nosotros no mezclamos la política con el desarrollo, las provincias nos hicimos cargo de obras que tendría que haber hecho el gobierno nacional. Terminamos la subsede de Golondrinas donde tanto la provincia de Chubut, Río Negro y Neuquén vamos a tener un centro de operaciones para el manejo del fuego en conjunto con el sistema nacional. Si el Estado Nacional cree que solamente tiene que ocuparse de la macroeconomía, de las relaciones exteriores y de la seguridad interior está muy equivocado”.



El gobernador remarcó que los vecinos esperan obras y es el rol que asume como estadista: “Los argentinos estamos pagando impuestos para que se hagan obras que se tienen que hacer y si no la quieren hacer que descentralicen o que federalicen de una vez las arcas nacionales que hoy se están usando pura y exclusivamente para quemar dólares”.



Ante la pregunta por otras inversiones que llegan a Esquel, el gobernador defendió la gestión de Matías Taccetta frente a las denuncias de la oposición local: “Es triste ver que algunos que se dicen dirigentes quieran poner palos en la rueda al desarrollo. También es una burrada muy importante y que era obvio que la justicia lo iba a desestimar, pero en su momento hicieron daño y esas mentiras que se dicen deberían tener consecuencias”.



Los avances en Pueblo Carao son otro punto que resaltó frente a las críticas: “No solamente se está haciendo, sino que en tiempo récord y va a ser muy importante para jerarquizar el turismo en Esquel y para generar laburo. Ahí tienen otro ejemplo, yo me acuerdo cuando hicimos el anuncio y no solamente decían no se iba a hacer, sino que algunos pedían explicaciones”.



La generación de trabajo en un panorama nacional difícil: “Son 100 puestos de trabajo y la posibilidad de dinamizar nuestra economía en toda la comarca, en un momento difícil donde nadie pone un mango en ningún lado porque la verdad que estamos en una época recesiva de mucha incertidumbre”.



SL

