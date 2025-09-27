Ana Clara Romero propone una “oposición constructiva”

La diputada nacional Ana Clara Romero acompañó al gobernador Ignacio Torres en su recorrida por la comarca y en Esquel, celebró las cuatro propuestas que se presentaron para avanzar con la Ruta 40: “Desde diciembre del 2023 estamos tratando de concretar y cumplir con la palabra respecto de todas esas cosas que veíamos que hacían falta en la provincia".



Romero marcó las diferencias de su espacio frente al kirchnerismo o La Libertad Avanza: “Como dice Nacho, unos se las robaban y otros no miran la obra pública ni tienen una mirada federal”.

En ese contexto, la necesidad de representar a los chubutenses: “La necesidad de llevar al Congreso personas que representen realmente a Chubut”, y no solo en el tema de rutas sino también “la conectividad y a la posibilidad de transporte de energía y un montón de cuestiones que tienen que ver en el ámbito nacional y ahora que tenemos esta posibilidad nos hacemos cargo y damos respuesta”.



Avances en Esquel y en toda la provincia



Ana Clara Romero remarcó que la Ruta nº 40 no es el único punto en que trabaja la gestión provincial: “Hay un montón de obras abandonadas que nosotros no sólo retomamos, sino que además concretamos y se las pueden mostrar a la gente y al final del día eso es mejorar verdaderamente la calidad de vida de los chubutenses y no estar hablando permanentemente cual lamento boliviano cuando tuviste la oportunidad y no hiciste nada por nadie”.



Remarcando la importancia de la provincia con el ejemplo de “Ficha Limpia”, la candidata señaló que desde la actual gestión “sabemos también defender y pelear por lo nuestro nosotros siempre hemos sido una oposición constructiva. Cuando hemos tenido que apoyarnos hemos sentado y hemos apoyado, en la medida que los proyectos y cuestiones que estaban en juego tenían que ver con Chubut”.



La posición política de la provincia en el panorama nacional: “Ni hay que tirar piedras todo el tiempo, ni hay que mimetizarse. Hay que defender a Chubut, y para defender a Chubut a veces hay que sentarse a dialogar y a veces hay que patear el tablero. hemos hecho las dos cosas en distintos momentos, incluso en los momentos más difíciles, como cuando nacho se peleó con Milei”.



Romero defendió su gestión como diputada: “El ejemplo Vialidad o INTA, nosotros votamos en contra de esos de esos decretos (de Milei) y hoy por suerte tenemos a Vialidad y tenemos INTA gracias al posicionamiento que tuvimos”.



La diputada marcó los resultados de su accionar “Nosotros planteamos siempre alternativas, lográramos respuestas a mediano y largo plazo”, y concluyó que gobernar no se trata de “saltar de emergencia en emergencia, que es lo que siempre propone el kirchnerismo y así estamos”.



SL

