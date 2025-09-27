Danza e identidad bajo el dragón de Trevelin

El icónico dragón rojo de hierro "Draig Goch" se convirtió en un símbolo para vecinos y visitantes de Trevelin y en el día de ayer viernes se reunieron para celebrar su cuarto aniversario.

A lo largo de estos cuatro años, la escultura fue testigo del paso de miles de turistas, quienes disfrutan del espectáculo de fuego que ofrece cada tarde, convirtiéndolo en una atracción imperdible.

Con la presencia de autoridades, celebrando también el Día Internacional del Turismo, desde las 17 horas invitaron a un encuentro de identidad galesa (de dónde proviene el símbolo del dragón), danzas típicas y la escultura mostrando su fuego como suele hacerlo a las 20 horas y en este mes, sumando llamaradas extra para los visitantes.

La monumental obra, de más de 4 metros de altura, fue creada por el artista local Tomás Schinelli y cautivó a miles de personas desde su instalación en la Oficina de Informes Turísticos de la ciudad, en el medio de Plaza Fontana.