Gran actuación de Sofía Mera García en el Panamericano de Karate

Sofía Mera García seguramente pagará exceso de equipaje. Porque la joven de tan solo 18 se traerá a la Argentina trofeos y medallas tras su gran actuación en el Torneo Panamericano de Karate que se desarrolla hasta el día de hoy en Bogotá, Colombia.

La pupila de Jorge Villivar (babero para él), logró el segundo puesto en Kumite (combate) Individual en la categoría 17/18 años, pero no fue el único premio que consiguió Sofía.

Porque en equipos, también cosechó importantes logros, donde logro un segundo puesto en Kumite por equipos, en tanto en Kata (formas) por equipos terminaron en la tercera posición, detrás de un equipo de Chile y otro de Brasil.

Para completar la información sobre los resultados de Sofía Mera García, en Kata (forma) individual, Sofía logró el cuarto lugar llegando a la final contra las representantes de Chile, Brasil y México, remarcando que en esta categoría eran 36 las competidoras.

Por ello, podemos decir que la actuación de Sofía Mera García en su paso por Colombia ha sido por demás sobresaliente remarcando que la joven tiene actitudes de una deportista profesional, pero en un deporte que es netamente amateur.

Sin dudas que las horas de planchado, la venta de comida, los mate bingos y las distintas tómbolas, dieron su fruto. Una familia comprometida en el desarrollo deportivo de Sofía.

También debemos destacar el apoyo que recibió de la Agencia Chubut Deportes y de la Municipalidad de Esquel.

Claro que esto sigue. Hay más viajes por realizar y otros objetivos por cumplir.