Independiente debutará este sábado en la Liga Femenina de Básquet

El básquet sigue a paso firme y lo bueno es que hay competencia. Porque uno (o una) entrena de la mejor manera cuando tiene cierta motivación. Y no hay más motivación que la competencia misma.

Esto viene ocurriendo últimamente, a pesar de la crisis de lo que significa viajar.

La Liga Cordillerana de Básquet Femenino dio “una vuelta de rosca” en eso de armar un torneo cuya gran diferencia con las ediciones anteriores es que más equipos se suman, en este caso en dos niveles: un torneo competitivo donde aparecen cuatro equipos y un torneo recreativo, donde aparecen ocho equipos, entre ellos Independiente Deportivo.

Por ello, las chicas de Independiente Deportivo debutarán este sábado en El Bolsón donde jugarán, primero a las 17 horas, ante Torino de El Bolsón y luego, a las 19.30 hs, frente a la Escuela Municipal en el arranque del Torneo Femenino de Básquet en la modalidad recreativa.

Dentro del grupo Recreativo estarán participando CUBA de Bariloche, Muni Amarillo de Bariloche, Pehuenes de Bariloche, Lacar de San Martin de Los Andes, Independiente de Esquel, Torino de El Bolsón, Escuela Municipal de El Bolsón y Escuela Municipal de El Maitén.

En lo que respecta al grupo Competitivo tomarán parte de este torneo Muni Negro de Bariloche (últimas campeonas), Bari Mix de Bariloche, Andinas de Esquel y Club Deportivo Collilelfu de Chile.