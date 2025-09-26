Se realizaron los Juegos Chubutenses para Personas Mayores en José de San Martín

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, llevó adelante esta semana las instancias zonales de los Juegos Chubutenses para Personas Mayores: un espacio que promueve hábitos saludables, integración y recreación.

De la jornada, realizada en la localidad de José de San Martín, participaron más de un centenar de personas mayores provenientes de Río Pico, Gobernador Costa, Tecka y Atilio Viglione, quienes celebraron una iniciativa que fomenta el deporte, la recreación y el encuentro comunitario.

Las competencias incluyeron disciplinas como newcom, sapo, taba, tejo, entre otras, desarrollándose en un clima de entusiasmo, compañerismo y alegría.

El acto inaugural contó con la presencia de la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani, y del intendente Rubén Calpanchay, quienes acompañaron a los participantes en el inicio de las actividades.

“Una verdadera política de Estado”

Al dirigirse a los presentes, la ministra Papaiani destacó que “es realmente un orgullo ver a tantas personas mayores con entusiasmo, contentas por compartir un hermoso momento más allá de los resultados deportivos”.

Asimismo, transmitió el saludo del gobernador Ignacio Torres y subrayó que “desde el comienzo de su gestión, estos juegos se han convertido en una verdadera política de Estado, brindando oportunidades de participación a todas las localidades”.

De esta manera, Chubut continúa consolidando espacios de inclusión, recreación y socialización que promueven el bienestar integral de las personas mayores.