Domingo 28 de Septiembre de 2025
28 de Septiembre de 2025
Infancias y adolescencias suben al escenario en La Juntadera

Este domingo se realiza la Muestra de Primavera del Taller Anual de Teatro, coordinado por la profesora Pamela Thumann, con funciones a las 17:00 y 19:30 hs.
Con entusiasmo y mucha expectativa, los grupos de teatro de niñas, niños y adolescentes presentan hoy en La Juntadera su Muestra de Primavera, resultado del trabajo realizado durante el año en los talleres de la profe Pame.

 

La cita es este domingo 28 de septiembre, con dos funciones: 17:00 hs la función de infancias y 19:30 hs la función de adolescentes y preadolescentes.

 

El espectáculo recopila escenas creadas a partir de juegos, recuerdos, objetos e improvisaciones, con la intención de compartir con el público la experiencia de lo que se vive en cada clase.

 

Las entradas son con contribución voluntaria (sugerida $8000) y se pueden reservar al 2945530691 (Pame).

 

 

