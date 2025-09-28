Chubut invita a participar de las jornadas “Día PyME” en Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Producción, invita a participar del “Día PyME”, organizado por la Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantías (CASFOG) el próximo 8 de octubre en Puerto Madryn y el 9 de octubre en Comodoro Rivadavia.

La actividad forma parte de la agenda federal de la Cámara, cuyo objetivo principal es acercar el sistema de garantías a las MiPymes de todo el país, generando instancias de relacionamiento y articulación con actores claves del entramado productivo y financiero. Está dirigida a representantes del sector público, cámaras empresarias, bancos, entidades del mercado de capitales, entre otros.

Agenda

Las jornadas constarán de dos etapas:

• Presentaciones informativas: exposición sobre el sistema de garantías y los beneficios que ofrece a las MiPymes, con participación de la Dirección General de Comercio e Inversiones del Ministerio de Producción de la provincia.

• Ronda de negocios: espacio de vinculación directa para que las empresas puedan interactuar con Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR), fondos, bancos, entidades vinculadas al mercado de capitales e instituciones afines.

Cronograma

La primera jornada se realizará el día 8 de octubre en Puerto Madryn en instalaciones del Ecocentro. Para participar, los interesados pueden inscribirse en: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_qXANPresU_t5Obe-WfbY1r-c4bDzv6VZfJwat-fNIHIQCA/viewform

En tanto, el día 9 de octubre se efectuará la segunda jornada en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas en Comodoro Rivadavia. Para ello, los interesados pueden inscribirse en el siguiente link:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxXLlPRg3thHan9FjyG-XEjLeAXkfrMCJQjl0lGmEjR9xPRQ/viewform#inbox/_blank

R.G.