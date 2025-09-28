Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 28 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43
28 de Septiembre de 2025
|
Por Redacción Red43

Chubut invita a participar de las jornadas “Día PyME” en Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia

Las actividades están diseñadas para conectar a las Pequeñas y Medianas Empresas de la región con diversas oportunidades de financiamiento.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Producción, invita a participar del “Día PyME”, organizado por la Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantías (CASFOG) el próximo 8 de octubre en Puerto Madryn y el 9 de octubre en Comodoro Rivadavia.

 

La actividad forma parte de la agenda federal de la Cámara, cuyo objetivo principal es acercar el sistema de garantías a las MiPymes de todo el país, generando instancias de relacionamiento y articulación con actores claves del entramado productivo y financiero. Está dirigida a representantes del sector público, cámaras empresarias, bancos, entidades del mercado de capitales, entre otros.

 

 

Agenda

 

Las jornadas constarán de dos etapas:

 

 • Presentaciones informativas: exposición sobre el sistema de garantías y los beneficios que ofrece a las MiPymes, con participación de la Dirección General de Comercio e Inversiones del Ministerio de Producción de la provincia.

 

 • Ronda de negocios: espacio de vinculación directa para que las empresas puedan interactuar con Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR), fondos, bancos, entidades vinculadas al mercado de capitales e instituciones afines.

 

 

Cronograma

 

La primera jornada se realizará el día 8 de octubre en Puerto Madryn en instalaciones del Ecocentro. Para participar, los interesados pueden inscribirse en: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_qXANPresU_t5Obe-WfbY1r-c4bDzv6VZfJwat-fNIHIQCA/viewform

 

 

En tanto, el día 9 de octubre se efectuará la segunda jornada en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas en Comodoro Rivadavia. Para ello, los interesados pueden inscribirse en el siguiente link:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxXLlPRg3thHan9FjyG-XEjLeAXkfrMCJQjl0lGmEjR9xPRQ/viewform#inbox/_blank

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Carlos Osvaldo Germillac QEPD
2
 Evaristo Anton QEPD
3
 Torres encabezó la apertura de ofertas para ejecutar la Ruta Nº 40: "Haciendo las rutas que este gobierno decidió parar”
4
 Se presentaron cuatro propuestas para la licitación de la obra sobre la Ruta Nº 40
5
 El Gobierno provincial financiará la obra de ampliación del Gimnasio de Fontana de Trevelin
1
 Milei en caída: una encuesta nacional revela el desplome de su imagen
2
 El Gobierno provincial financiará la obra de ampliación del Gimnasio de Fontana de Trevelin
3
 Día de la Sanidad: el Centro de Salud de Bella Vista celebró su día
4
 "Yo quiero discutir desarrollo"
5
 Alerta amarilla por fuertes vientos en Chubut para el jueves
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Política
politica |
Por Red43 -
politica |
Por Red43 -