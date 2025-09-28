Esquel, Argentina
Domingo 28 de Septiembre de 2025
28 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Fentanilo: Fein cuestionó a la ANMAT y denunció controles deficientes al laboratorio

La diputada nacional acusó al organismo de no fiscalizar adecuadamente al laboratorio Ramallo y advirtió que las irregularidades venían registrándose desde hace años.
Por Redacción Red43

La presidenta de la Comisión Investigadora del Fentanilo, Mónica Fein, lanzó fuertes críticas contra la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Según la legisladora, el organismo “no controló” al laboratorio Ramallo y permitió que se repitieran fallas que, aseguró, ya estaban documentadas con anterioridad.

 

Fein explicó que el propósito de la comisión, creada por unanimidad de todos los bloques, será determinar “responsabilidades administrativas y políticas” sin interferir en la causa judicial en curso. En ese sentido, remarcó que la Justicia actuó con mayor celeridad que la agencia sanitaria, detectando un segundo lote contaminado y constatando prácticas inadecuadas que se repetían desde hacía años en la planta.

 

La legisladora recordó que las fallas ya habían sido registradas en informes de 2021 y 2023, y evocó un antecedente grave de 2016, cuando una explosión en la planta dejó cinco heridos. En esa oportunidad, indicó, se había ordenado suspender la distribución de ciertas ampollas, pero la empresa continuó fabricándolas.

 

La comisión iniciará su trabajo este martes con la declaración de familiares de las víctimas y, posteriormente, solicitará documentación a la ANMAT y al INAME para avanzar en el esclarecimiento. Fein advirtió que el caso exige cambios de fondo en la normativa y controles más estrictos sobre la trazabilidad de medicamentos como el fentanilo, con el fin de evitar nuevas tragedias.

 

 

R.G.

 

