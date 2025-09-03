Control en la terminal de Esquel: secuestraron cannabis a una pasajera

Este martes por la tarde, alrededor de las 19:30, la Sección Antinarcóticos de Esquel llevó adelante un operativo preventivo en la terminal de la ciudad. El procedimiento contó con la participación de efectivos de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales, dependientes del Área Drogas con asiento en Rawson.

Durante la inspección a un colectivo de la empresa Vía Tac, proveniente de la Comarca Andina, un can detector de estupefacientes señaló una campera azul perteneciente a una mujer mayor de edad, identificada con las iniciales B.Y.G.S., oriunda de Río Negro.

La prenda fue examinada con el escáner de rayos X, detectándose en sus bolsillos envoltorios sospechosos. Con la autorización del Juzgado Federal de Esquel, se realizó una requisa personal a la pasajera y a sus pertenencias. Como resultado, se incautaron aproximadamente 80 gramos de cannabis sativa distribuidos en varios envoltorios de nylon, además de un teléfono celular.

La mujer fue imputada por presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes, aunque continuará en libertad mientras avanza la investigación.

R.G.