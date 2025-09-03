-1°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 03 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 policiales #Esquel
03 de Septiembre de 2025
policiales |
Por Redacción Red43

Control en la terminal de Esquel: secuestraron cannabis a una pasajera

Una pasajera de Río Negro fue sorprendida con marihuana oculta en su campera. La droga fue detectada por un perro entrenado y confirmada con escáner.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este martes por la tarde, alrededor de las 19:30, la Sección Antinarcóticos de Esquel llevó adelante un operativo preventivo en la terminal de la ciudad. El procedimiento contó con la participación de efectivos de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales, dependientes del Área Drogas con asiento en Rawson.

 

Durante la inspección a un colectivo de la empresa Vía Tac, proveniente de la Comarca Andina, un can detector de estupefacientes señaló una campera azul perteneciente a una mujer mayor de edad, identificada con las iniciales B.Y.G.S., oriunda de Río Negro.

 

La prenda fue examinada con el escáner de rayos X, detectándose en sus bolsillos envoltorios sospechosos. Con la autorización del Juzgado Federal de Esquel, se realizó una requisa personal a la pasajera y a sus pertenencias. Como resultado, se incautaron aproximadamente 80 gramos de cannabis sativa distribuidos en varios envoltorios de nylon, además de un teléfono celular.

 

La mujer fue imputada por presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes, aunque continuará en libertad mientras avanza la investigación.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Luis Cayulef se descompuso en un entrenamiento y ya le colocaron un holter cardíaco
2
 Música, arte y naturaleza en la Fiesta de los Ciruelos en Flor de Esquel
3
 El padre que mató a su bebe de 39 días “le dio una gran cantidad de golpes de puño”
4
 Abusó de una nena de 7 años y en el calabozo, otros presos le dieron una paliza
5
 Mauro Mateos es el nuevo secretario de Cultura de Esquel
1
 Gran operativo vial en Chubut: 58 conductores alcoholizados fueron retirados de las calles
2
 El Gobierno denunció por espionaje tras la filtración de audios de Karina Milei
3
 Misión cumplida: la solidaridad de Esquel hizo realidad el sueño de Zenobia
4
 Abusó de una nena de 7 años y en el calabozo, otros presos le dieron una paliza
5
 “La Trochita” ahora es Pet-Friendly: los pasajeros pueden viajar con sus mascotas
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -