Miércoles 03 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

El padre que mató a su bebe de 39 días “le dio una gran cantidad de golpes de puño”

Fue lo que reveló la autopsia. El hombre intentó quitarse la vida en el calabozo, pero lo impidieron. El testimonio de la madre en duda: dijo que el nene se cayó de los brazos del papá.
Mientras el Ministerio Público Fiscal neuquino (MPFavanza en la investigación del crimen del bebé de Centenario, el padre y  único acusado buscó quitarse la vida. La situación no pasó a mayores porque actuaron en forma rápida los agentes que lo custodiaban y solo de forma preventiva se dispuso su traslado al hospital Castro Rendón.

 

El incidente se registró horas después de la acusación encabezada por el MPF cuando se encontraba en un calabozo. No trascendieron los detalles del intento de suicidio y solo se conoce que se dispuso un rápido traslado al hospital Regional. “Se encuentra bien”, aseguraron fuentes consultadas por este medio y de manera inicial, se dispondrá una custodia más estricta para evitar cualquier nuevo incidente.

 

El hombre que está acusado de matar a piñas a su bebé fue detenido el último sábado cuando la Policía y el MPF fueron informados sobre la muerte del niño y que, a simple vista, se observaban signos de violencia. Inicialmente, el padre de la víctima fue demorado pero con el correr de las horas y el posterior resultado de la autopsia, se dispuso su detención preventiva. En tanto, este lunes, el hombre, de 32 años, fue acusado y se le dictó la prisión preventiva.

 

 La fiscalía avanzó en la acusación y sostuvo que la criatura fue atacada en forma salvaje a golpes de puño. “Le dio una gran cantidad de golpes de puño al bebé”, enfatizó el fiscal Andrés Azar. El fiscal del caso y la asistente letrada Carolina Gutiérrez fueron los encargados de la formulación de cargos.

 

La acusación la realizaron en la tarde de ayer lunes, durante una audiencia en la Ciudad Judicial, en la que pidieron que el acusado quede detenido con prisión preventiva.

 

De acuerdo a la investigación preliminar del MPF y la Policía provincial, el hecho fue cometido el sábado pasado entre las 6 y las 12:50. El acusado, en la vivienda del barrio Nueva España donde convivía con su pareja y junto a otros hijos menores de edad de ambos, le dio "una gran cantidad de golpes de puño al bebé", según detalló el fiscal del caso.

 

De acuerdo al informe preliminar de autopsia del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, el bebé murió en el hospital de Centenario como consecuencia de traumatismos, ocasionados por diversos golpes en todo el cuerpo: uno, en la zona del cráneo, y otro, en la zona del abdomen, "tuvieron suficiente entidad como para provocarle la muerte", precisó Azar en la audiencia. El delito que se le atribuyó al hombre fue homicidio agravado por el vínculo, en carácter de autor.

 

Asimismo, el fiscal del caso describió que, al momento del hecho, en la casa estaba la pareja del acusado  y madre del bebé, además de otro niño y una niña que son parte del grupo familiar.

 

Sobre este escenario, planteó que, provisoriamente, "la madre del bebé es sospechosa de tener algún grado de participación en el hecho", aunque por el momento no fue acusada de algún delito, y "se le hizo designar abogado defensor".

 

La sospecha se sustenta en parte, según deslizó el fiscal del caso, en que las lesiones que presentaba el bebé "no son compatibles con la caída desde los brazos del padre", como lo relató la mujer sobre el modo en que ocurrió el hecho.

 

 

 

