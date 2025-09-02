Esquel, Argentina
02 de Septiembre de 2025
“La Trochita” ahora es Pet-Friendly: los pasajeros pueden viajar con sus mascotas

El Viejo Expreso Patagónico busca reforzar su atractivo turístico y se suma a la tendencia de incluir a los animales de compañía en la experiencia.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Viejo Expreso Patagónico, conocido como “La Trochita”, incorporó una nueva propuesta que lo vuelve más atractivo para el turismo: ahora los pasajeros pueden realizar el memorable viaje en compañía de sus mascotas. Esta iniciativa responde a una tendencia en alza en el sector turístico que busca incluir a los animales de compañía como un miembro más de la familia.

 

Con esta nueva modalidad, La Trochita ofrece una experiencia todavía más especial y personal, permitiendo a los turistas compartir la aventura con sus "amigos de cuatro patas", y creando recuerdos únicos.

 

Requisitos y condiciones para viajar

 

Para garantizar la seguridad y el confort de todos los pasajeros, la empresa estableció un protocolo claro y detallado:

 

  • Comportamiento y control: Los animales deben permanecer con correa dentro de las estaciones y predios. Los dueños son responsables de las cuestiones higiénicas.

     

  • Tipo y tamaño: Solo se permiten perros y gatos con un peso máximo de 15 kilos.

     

  • Tarifa: Se estableció una tarifa de acceso para los animales que equivale al 50% del valor del boleto residente local vigente. Se permiten hasta un máximo de dos animales por viaje.

     

  • Documentación: Es un requisito fundamental que los animales cuenten con sus certificados de vacunas al día.

     

  • Ubicación: Los animales no ocuparán asiento y se les asignará un coche específico. El guarda del tren tiene la autoridad de trasladar al animal a un canil homologado, si lo considera necesario.

     

  • Responsabilidad: El tutor es el único responsable por cualquier accidente o inconveniente ocasionado por la mascota.

     

Es importante destacar que los perros lazarillos o de asistencia no están sujetos a estas condiciones, ya que se rigen por las leyes vigentes.



Mas información en: latrochita.org.ar/pet-friendly

T.B

 

