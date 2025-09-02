“La Trochita” ahora es Pet-Friendly: los pasajeros pueden viajar con sus mascotas

El Viejo Expreso Patagónico, conocido como “La Trochita”, incorporó una nueva propuesta que lo vuelve más atractivo para el turismo: ahora los pasajeros pueden realizar el memorable viaje en compañía de sus mascotas. Esta iniciativa responde a una tendencia en alza en el sector turístico que busca incluir a los animales de compañía como un miembro más de la familia.

Con esta nueva modalidad, La Trochita ofrece una experiencia todavía más especial y personal, permitiendo a los turistas compartir la aventura con sus "amigos de cuatro patas", y creando recuerdos únicos.

Requisitos y condiciones para viajar

Para garantizar la seguridad y el confort de todos los pasajeros, la empresa estableció un protocolo claro y detallado:

Comportamiento y control: Los animales deben permanecer con correa dentro de las estaciones y predios. Los dueños son responsables de las cuestiones higiénicas.

Tipo y tamaño: Solo se permiten perros y gatos con un peso máximo de 15 kilos.

Tarifa: Se estableció una tarifa de acceso para los animales que equivale al 50% del valor del boleto residente local vigente. Se permiten hasta un máximo de dos animales por viaje.

Documentación: Es un requisito fundamental que los animales cuenten con sus certificados de vacunas al día.

Ubicación: Los animales no ocuparán asiento y se les asignará un coche específico. El guarda del tren tiene la autoridad de trasladar al animal a un canil homologado, si lo considera necesario.

Responsabilidad: El tutor es el único responsable por cualquier accidente o inconveniente ocasionado por la mascota.

Es importante destacar que los perros lazarillos o de asistencia no están sujetos a estas condiciones, ya que se rigen por las leyes vigentes.



