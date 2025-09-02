Esquel, Argentina
Martes 02 de Septiembre de 2025
02 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Música, arte y naturaleza en la Fiesta de los Ciruelos en Flor de Esquel

La Municipalidad invita a disfrutar de una jornada con variadas propuestas que celebran la identidad de la ciudad, desde la floración icónica hasta el talento de artistas locales.
La Municipalidad de Esquel se prepara para celebrar la Fiesta de los Ciruelos en Flor, que se llevará a cabo el domingo 7 de septiembre en la avenida Ameghino, desde las 17:00 hasta las 21:30 horas. El evento busca celebrar la llegada de la primavera y el icónico florecimiento de los ciruelos, una identidad que, según la subsecretaria de Cultura, Sonia Baliente, se ha ido "consolidando y creciendo" año a año.

 

El encuentro contará con una amplia variedad de actividades, incluyendo música en vivo, visitas guiadas, propuestas gastronómicas y una feria de artesanos y productores.

La secretaria de Producción, Turismo y Ambiente, Paula Botto, confirmó la participación de alrededor de 60 puestos de artesanos y manualeros y cerca de 20 productores, quienes ofrecerán sus creaciones y productos.
 

 

Música, visitas guiadas y más

 

El escenario tendrá una grilla cultural variada. El DJ MaaFac (Boris) dará inicio a la jornada, seguido de la presentación de Leila Cherro, una cantautora chelista de Trevelin. También se presentará el dúo Costa Murillo con un repertorio de jazz tradicional. El cierre musical estará a cargo de la banda "Nos Siguen Pegando Abajo", que interpretará un tributo a Charly García.

 

El área de Espacios Verdes ofrecerá dos visitas guiadas a las 17:30 y 18:00 horas, para que los vecinos puedan conocer más sobre el origen y las características de los ciruelos, específicamente de la variedad Prunus Cerasifera Var. Pissardii.

La visita, a cargo de Tomás Croba, un operario del vivero municipal, estará adaptada para la comunidad hipoacúsica.

 

Además de las propuestas musicales y las visitas, la fiesta incluirá un concurso fotográfico y una tradición de origen japonés: un "árbol de los deseos" donde los asistentes podrán colgar una frase, un deseo o un agradecimiento en uno de los ciruelos. La inscripción para artesanos y productores ya está abierta en las redes sociales del municipio.

 

Los organizadores están optimistas con el pronóstico del tiempo y esperan que el domingo sea un día "esplendoroso" para que los vecinos y turistas puedan disfrutar del evento y del florecimiento de los ciruelos, que este año se adelantó cerca de tres semanas, un fenómeno que los expertos atribuyen al cambio climático.

T.B

 

