Jueves 04 de Septiembre de 2025
04 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

La Copa Ciudad de Esquel 2025 ya tiene a sus finalistas

La Municipalidad de Esquel, a través de la Subsecretaría de Deportes, avanza a paso firme con la Copa Ciudad de Esquel 2025, que esta semana vivió la instancia de semifinales y ya tiene a sus protagonistas para la gran final. 
En un emocionante cruce disputado el martes por la noche, Belgrano Seniors de la Liga de Veteranos se quedó con el pase a la final tras imponerse en los penales por 3 a 2 ante San Martín de la Liga del Oeste, luego de un empate 1 a 1 en tiempo reglamentario. 

 

Por su parte, el miércoles fue el turno de Independiente de la Liga del Oeste, que logró el triunfo por 2 a 0 frente a 28 de Junio de la Liga Independiente, asegurando así su lugar en la definición.

 

Los encuentros contaron con la presencia del intendente Matías Taccetta, acompañado por el secretario de Turismo, Deporte y Cultura, Walter Torres, y el subsecretario de Cultura, Hernán Maciel, quienes acompañaron a los equipos y destacaron el crecimiento del certamen en su segunda edición.

 

La gran final se disputará el próximo sábado entre Belgrano Seniors e Independiente, mientras que San Martín y 28 de Junio jugarán por el tercer puesto. La Copa Ciudad de Esquel pondrá en juego importantes premios económicos: 1.500.000 pesos para el campeón, 1.000.000 para el subcampeón y 500.000 para el tercero.

 

 

R.G.

 

