Esquel se prepara para una nueva edición del Cross Nocturno

El próximo viernes 12 de septiembre, a partir de las 20:00 horas, se llevará a cabo la 7ma edición del Cross Nocturno organizado por la escuela EPJA-ECE N° 7714. Este evento, que se ha consolidado como un clásico en el calendario deportivo local, no solo es una competencia, sino una jornada de encuentro que integra el deporte, la cultura y el espíritu emprendedor de los jóvenes.

La presentación oficial de la carrera fue realizada por el subsecretario de Deportes, Hernán Maciel, junto a Daniel Tobisz, director del EPJA, y la vicedirectora Patricia Meoni. Los organizadores destacaron el crecimiento sostenido del evento y su importancia para la comunidad educativa.

Maciel invitó a la comunidad a participar de esta carrera que será el 12 de septiembre a partir de las 19:30 horas: "Es una carrera muy linda. Invitamos a todos los atletas de la ciudad, atletas y no atletas que quieran hacer el circuito corriendo o caminando, están todos invitados."

El Cross Nocturno ofrece circuitos adaptados a todos los participantes:

12K Competitivo: El recorrido principal que desafía a los atletas a transitar un circuito que incluye el cruce del arroyo, la zona de la laguna Willmanco y la costanera de Cámpora. Las inscripciones tienen un costo de $15.000 para la categoría individual y $20.000 para parejas.

3.5K Recreativo: Un circuito ideal para quienes buscan una experiencia más relajada, con un costo de inscripción de $5.000.

Milla Adaptada (1.6K): Como novedad, se suma una categoría gratuita diseñada para promover la inclusión de atletas con discapacidad.

Más allá de la carrera, el evento contará con una exhibición de los proyectos productivos desarrollados por los estudiantes del EPJA, una institución con una fuerte orientación emprendedora. A partir de las 19:30 h, el público con entrada libre y gratuita podrá visitar los stands y adquirir productos elaborados por los alumnos, especial de esta edición, incluyendo los panes para la tradicional choripaneada.

"Contamos por suerte con el apoyo de la municipalidad, de bomberos, policía. Este año también sumamos a búsqueda de rescate de Trevelin se suma, así que lo que es seguridad está garantizado. La ambulancia por suerte agradecemos a a Diego Galmes por la gestión y a la Secretaría de Deportes en general y a la Municipalidad también" remarcó Tobisz, el director de la institución educativa.

Desde la organización, se invita a toda la comunidad a participar de esta jornada y a ser parte de un evento que une a las familias en torno al deporte y la educación.

