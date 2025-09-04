Esquel despide los Juegos de Montaña 2025

El Secretario de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Esquel, Hernán Maciel, se refirió a la finalización de los Juegos de Montaña.

En el día de hoy, jueves 4 de septiembre, a las 19:00 hs se estará llevando adelante en el Auditorio Municipal el cierre de lo que fueron los exitosos Juegos de Montaña 2025 con la reproducción de un video sobre las actividades realizadas. La entrada es libre y gratuita.

"Vamos a proyectar un video final a cargo de la productora Estepa. Es un video de 20 minutos, donde vamos a mostrar las actividades a lo largo de todo el mes de agosto: parapente, kilómetro vertical, mountain bike, kayak, arquería, orientación", comentó Maciel.

Además, en este evento se estarán entregando los premios por el Concurso de Fotografía y cada concursante podrá decir unas palabras sobre su propuesta.

Finalmente, ante tan buena recepción, Maciel no descartó que el próximo año los Juegos de Montaña se realicen a lo largo de toda la primavera: "Una de las propuestas más grandes es que no sea sólo un mes, sino que sea a lo largo de toda la primavera".

R.G.