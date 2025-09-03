Futuras mamás de Esquel recibieron un agasajo en su día

El área externa del Hospital Zonal de Esquel realizó una actividad para agasajar a las embarazadas en su día, celebrado el 30 de agosto.



La iniciativa, organizada por trabajadores comunitarios de los centros de salud de los barrios Don Bosco y Bellavista, así como del puesto sanitario de Río Percy, se celebró con un formato de “baby shower”.

Bárbara Galuppo, trabajadora comunitaria de salud en terreno, explicó que el objetivo del evento era que las futuras mamás disfrutaran de una tarde diferente. Además, dos médicas del centro de salud brindaron una charla sobre los cambios y pautas de alarma en el embarazo, cómo prepararse para el parto, y los cuidados y la alimentación durante y después del embarazo.

La actividad, que se ha convertido en una tradición en el sector, fue posible gracias a la colaboración de la comunidad. Galuppo agradeció las donaciones de emprendedores, comerciantes y la Cooperadora del Hospital Zonal de Esquel, que aportó ropa, pañales y otros regalos para las futuras mamás.



T.B