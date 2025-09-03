A Luis le sacaron el holter cardíaco y el viernes le dirán los resultados

(Texto de Carlos “el Chavo” Ortiz). – Solo le queda esperar. Y esperar con tranquilidad porque la cabeza le puede jugar en contra. Es cierto que Luis, como tantos otros atletas de elite, no saben otra cosa que correr, correr y correr. Correr para ser libres, correr para mantenerse vivo.

Y cuando ocurre lo impensado, cuando el cuerpo se frena de golpe aparecen los fantasmas.

Gracias a Dios, Luis Cayulef está bien. No puede hacer lo que tanta ama hacer, que es correr. Pero está bien.

Esta mañana, y tras 24 horas de estudios, los médicos le retiraron el holter cardíaco y quedaron que el viernes, en una nueva consulta, le dirán bien los resultados que le dio “este aparatito”.

Recordemos que Luis Cayulef se desvaneció el pasado 25 de agosto cuando estaba entrenando sobre la ruta 40 Turística (ex 259) en proximidades de la estación de servicio Axion.

Señalemos que, previo a este suceso, Luis Cayulef se había hecho estudios médicos, pero no tenía hasta ese momento los resultados, que a la postre, dieron negativos.

Claro que Luis recibió en estas horas, infinidades de muestra de afectos, seguramente por la calidad de persona que es.