-1°
10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 04 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 deportes Deportesluis cayulefATLETISMO
03 de Septiembre de 2025
deportes |
Por Redacción Red43

A Luis le sacaron el holter cardíaco y el viernes le dirán los resultados

No podrá hacer ninguna actividad física, salvo caminar
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

(Texto de Carlos “el Chavo” Ortiz). – Solo le queda esperar. Y esperar con tranquilidad porque la cabeza le puede jugar en contra. Es cierto que Luis, como tantos otros atletas de elite, no saben otra cosa que correr, correr y correr. Correr para ser libres, correr para mantenerse vivo.

 

Y cuando ocurre lo impensado, cuando el cuerpo se frena de golpe aparecen los fantasmas.

 

Gracias a Dios, Luis Cayulef está bien. No puede hacer lo que tanta ama hacer, que es correr. Pero está bien.

 

Esta mañana, y tras 24 horas de estudios, los médicos le retiraron el holter cardíaco y quedaron que el viernes, en una nueva consulta, le dirán bien los resultados que le dio “este aparatito”.

 

 

Recordemos que Luis Cayulef se desvaneció el pasado 25 de agosto cuando estaba entrenando sobre la ruta 40 Turística (ex 259) en proximidades de la estación de servicio Axion.

 

Señalemos que, previo a este suceso, Luis Cayulef se había hecho estudios médicos, pero no tenía hasta ese momento los resultados, que a la postre, dieron negativos.

 

Claro que Luis recibió en estas horas, infinidades de muestra de afectos, seguramente por la calidad de persona que es.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El padre que mató a su bebe de 39 días “le dio una gran cantidad de golpes de puño”
2
 Abusó de una nena de 7 años y en el calabozo, otros presos le dieron una paliza
3
 El policía que “simuló” vivir en la Patagonia para cobrar más: se dieron cuenta 10 años después
4
 Dicasur: empleados reclaman salarios y temen por sus puestos de trabajo
5
 El hantavirus atacó de nuevo: murió una mujer de 44 años y otro de 15 está internado
1
 Gran operativo vial en Chubut: 58 conductores alcoholizados fueron retirados de las calles
2
 El Gobierno denunció por espionaje tras la filtración de audios de Karina Milei
3
 Misión cumplida: la solidaridad de Esquel hizo realidad el sueño de Zenobia
4
 La gestión municipal apuesta por el turismo deportivo en la ciudad
5
 Abusó de una nena de 7 años y en el calabozo, otros presos le dieron una paliza
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -