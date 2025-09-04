-1°
Esquel, Argentina
Jueves 04 de Septiembre de 2025
04 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Hizo todo para matarla: intentó estrangularla y después abrió las hornallas de gas

El sujeto, de 28 años tuvo una discusión con su pareja y la atacó con violencia. Primero la tomó fuertemente del cuello y luego, quiso provocarle la muerte por inhalación. La mujer logró escapar y pedir ayuda. 
Por Redacción Red43

Río Gallegos se vio sacudida por un violento episodio de género ocurrido en el barrio Belgrano, cuando un hombre de 28 años agredió a su pareja, intentó asfixiarla y, en un acto desesperado, abrió las hornallas de la cocina, poniendo en riesgo la vida de la mujer y de todos los que habitaban la vivienda. El hecho tuvo lugar en la mañana del domingo, aunque recién fue denunciado horas más tarde, cuando la víctima logró escapar y pedir ayuda.

 

A través de fuentes policiales consultadas, el caso se registró en una casa emplazada a escasos metros de la Comisaría Cuarta. Allí, la mujer regresaba de su jornada laboral y mantuvo una discusión con su pareja. En medio del altercado, el hombre la tomó del cuello con violencia, con claras intenciones de estrangularla. La situación se tornó aún más peligrosa cuando, tras soltarla, abrió las hornallas de la cocina, liberando gas en el ambiente y dejando en evidencia que no sólo estaba dispuesto a agredirla, sino también a provocar una tragedia mayor.

 

Según pudo saber este diario, la víctima logró escapar y se refugió en la vivienda de su hermana, desde donde horas más tarde se dio aviso a la policía. Cuando los efectivos llegaron al lugar, se encontraron con un clima de tensión: familiares de la mujer estaban en la zona, alterados, y el agresor se encontraba aún en la casa. Para evitar que la situación derivara en un linchamiento, los uniformados procedieron a la inmediata aprehensión del hombre, que fue trasladado a la dependencia policial para su identificación.

 

El violento, de 28 años, quedó a disposición del Juzgado de Instrucción N°3, que ordenó las actuaciones correspondientes. Tras cumplir con los plazos legales, recuperó la libertad, pero con condiciones: se le notificó la prohibición de acercamiento a la víctima y a la vivienda por el plazo de diez días, medida cautelar que busca resguardar la integridad de la mujer mientras avanza la investigación.

 

La damnificada, por su parte, fue contenida por el personal de la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde radicó la denuncia formal. Se espera que la causa avance en los próximos días, y no se descarta que se soliciten nuevas medidas de protección, como la extensión de la prohibición de contacto o la intervención de programas de asistencia a víctimas de violencia de género.

 

Fuente: LOA

 

 

 

