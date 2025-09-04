10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 04 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 el-mundo
04 de Septiembre de 2025
el-mundo |
Por Redacción Red43

Era voluntario en Ucrania, le dijo a su mujer que volvería y a las pocas horas lo mataron

El soldado murió en una emboscada del ejército ruso. Ya había sido herido en combate, pero volvió al frente. La palabra de la esposa y de su madre.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un mensaje de voz llenó de esperanzas el último domingo a la familia de Bruno de Paula Carvalho Fernandes, un técnico en enfermería de 29 años que dejó su trabajo en un hospital de Minas Gerais, en Brasil, para viajar a Ucrania, donde se desarrolla la guerra entre ese país y Rusia, como soldado voluntario.

 

En específico, le dijo a su mujer que se sentía en paz y que estaba confiado en que pronto volvería a casa. Sin embargo, perdió la vida horas después, en una emboscada que le prepararon las tropas rusas. Su familia recibió la confirmación de su muerte en la tarde del lunes.

 

Bruno nació y vivió toda su vida en Governador Valadares, y se había alistado como voluntario en el ejército ucraniano a fines de mayo. Según precisaron medios brasileños, después de trasladar pacientes y colaborar en el servicio de emergencias durante la pandemia de covid-19, fue contratado en 2022 por el Hospital Regional de Governador Valadares. Allí estuvo hasta febrero de este año, cuando tomó la decisión de incorporarse a las fuerzas de Kiev.

 

Cecília, con quien Fernandes convivía hacía cuatro años, y junto a quien criaba a una niña de seis, producto de una relación anterior de la mujer, y a otro niño de cinco, su hijo biológico, contó que antes del incidente que acabó con su vida, también había resultado herido en combate.

 

Fue poco después de llegar a Ucrania, cuando recibió varios disparos, incluido uno en la cabeza, y estuvo internado en terapia intensiva. Lejos de volver, al recuperarse, fue enviado nuevamente al frente de batalla, dijo la mujer.

 

“No podía decir que no, lo obligaban a irse”, remarcó al sitio web G1 su esposa, quien aseguró que Bruno no estaba completamente recuperado cuando regresó al combate.

 

Fernandes habló por última vez con su familia el domingo 31 de marzo a las 11:21 (hora de Brasilia). Poco más de 24 horas después, a las 14:00 del lunes, aproximadamente, le informaron a su esposa y a sus padres que había muerto tras recibir impactos de bala en la cabeza y la pierna. “Fue víctima de todo este sistema de reclutamiento”, cuestionó su esposa.

 

Cecília reveló que en las redes sociales de Bruno encontró al menos siete grupos de reclutamiento de brasileños. Contó, además, que las ofertas prometían sueldos de hasta R$ 30.000 mensuales, además de alojamiento, comida y transporte pagados por el gobierno ucraniano.

 

Entusiasmado con la posibilidad, Fernandes vendió su automóvil para poder solventar los gastos iniciales y se registró como soldado, con derecho a una tarjeta militar de Ucrania. Esta decisión fue, finalmente, la que marcó su destino.

 

La madre de Bruno, Paula da Silva Gueze, de 46 años, dijo en A Gazeta que su hijo le había asegurado que trabajaría como técnico de enfermería en Ucrania, pero terminó en la primera línea contra las tropas rusas. Su mujer, en tanto, admitió que la noche anterior al ataque tuvo un sueño premonitorio sobre la muerte de su marido.

 

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Conmoción en un torneo: un arquero de futsal cayó muerto después de atajar un penal
2
 A Luis le sacaron el holter cardíaco y el viernes le dirán los resultados
3
 Lo ataron, torturaron y fracturaron la nariz: el increíble robo en una casa en medio del campo
4
 Hizo todo para matarla: intentó estrangularla y después abrió las hornallas de gas
5
 Futuras mamás de Esquel recibieron un agasajo en su día
1
 Gran operativo vial en Chubut: 58 conductores alcoholizados fueron retirados de las calles
2
 El Gobierno denunció por espionaje tras la filtración de audios de Karina Milei
3
 Misión cumplida: la solidaridad de Esquel hizo realidad el sueño de Zenobia
4
 La gestión municipal apuesta por el turismo deportivo en la ciudad
5
 Abusó de una nena de 7 años y en el calabozo, otros presos le dieron una paliza
El mundo
el-mundo |
Por Red43 -
el-mundo |
Por Red43 -
El mundo
el-mundo |
Por Red43 -
el-mundo |
Por Red43 -
El mundo
el-mundo |
Por Red43 -
el-mundo |
Por Red43 -