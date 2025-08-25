Israel bombardeó un hospital en Gaza y dejó al menos 19 muertos

Un bombardeo israelí sobre el Hospital Nasser en Khan Younis, al sur de Gaza, dejó un saldo de al menos 19 personas muertas y decenas de heridos, según informaron autoridades locales. La explosión inicial fue seguida de otra detonación mientras los equipos de rescate trabajaban en el lugar, lo que dificultó las tareas de evacuación de pacientes y asistencia a las víctimas.

El ataque ocurrió en medio de un contexto de máxima tensión en la zona. Las autoridades palestinas señalaron que aún se encuentran evaluando el alcance total de los daños, mientras intentan reorganizar la atención de emergencia en condiciones críticas.

La comunidad internacional expresó su alarma por el bombardeo y reiteró el pedido de investigaciones independientes que permitan determinar responsabilidades.

Organismos humanitarios alertaron que la destrucción de hospitales y centros de salud agrava de manera dramática la situación humanitaria en Gaza, donde la población enfrenta la falta de servicios médicos, alimentos y recursos básicos para sobrevivir.

O.P