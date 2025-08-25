13°
11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 25 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 el-mundo IsraelHospitalGaza
25 de Agosto de 2025
el-mundo |
Por Redacción Red43

Israel bombardeó un hospital en Gaza y dejó al menos 19 muertos

El ataque aéreo impactó contra el Hospital Nasser, en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, causando víctimas fatales, heridos y graves daños en la infraestructura sanitaria.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un bombardeo israelí sobre el Hospital Nasser en Khan Younis, al sur de Gaza, dejó un saldo de al menos 19 personas muertas y decenas de heridos, según informaron autoridades locales. La explosión inicial fue seguida de otra detonación mientras los equipos de rescate trabajaban en el lugar, lo que dificultó las tareas de evacuación de pacientes y asistencia a las víctimas.

 

El ataque ocurrió en medio de un contexto de máxima tensión en la zona. Las autoridades palestinas señalaron que aún se encuentran evaluando el alcance total de los daños, mientras intentan reorganizar la atención de emergencia en condiciones críticas.

 

 

La comunidad internacional expresó su alarma por el bombardeo y reiteró el pedido de investigaciones independientes que permitan determinar responsabilidades.

 

Organismos humanitarios alertaron que la destrucción de hospitales y centros de salud agrava de manera dramática la situación humanitaria en Gaza, donde la población enfrenta la falta de servicios médicos, alimentos y recursos básicos para sobrevivir.

 

 

 

O.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Ariel Fabián Barrientos Gallardo QEPD
2
 Carlos Omar Vidal QEPD
3
 Fuerte choque en Esquel: Dos efectivos policiales permanecen internados por lesiones
4
 La discusión por un cigarrillo que terminó con hombre muerto de varias puñaladas
5
 Una pareja muerta dentro de un auto abandonado: el misterio que esconden las ramas de un árbol
1
 Nuevo comienzo para el caballo rescatado
2
 Vuelo Esquel - Córdoba: “Una oportunidad histórica para el turismo en Chubut”
3
 Extraditado de Chile, el femicida Miguel Vargas ya está en Esquel
4
 Gran festejo del Día de las Infancias en el merendero "Nueva Luz de Valle Chico"
5
 La diputada Ana Clara Romero detalló las gestiones de la Provincia frente a Nación
Turismo
turismo |
Por Red43 -
turismo |
Por Red43 -
El mundo
el-mundo |
Por Red43 -
el-mundo |
Por Red43 -
El mundo
el-mundo |
Por Red43 -
el-mundo |
Por Red43 -