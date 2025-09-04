-1°
Jueves 04 de Septiembre de 2025
Puerto Madryn: un obrero falleció tras caer de una obra en construcción en medio de fuertes vientos

El accidente ocurrió este miércoles en la zona sur de la ciudad, cuando un trabajador cayó desde un segundo piso. La Justicia investiga si hubo fallas en las medidas de seguridad.
Un grave accidente laboral en Puerto Madryn terminó con la vida de un obrero que se encontraba trabajando en la construcción de las 114 viviendas en la zona sur de la ciudad. El hecho se registró este miércoles por la tarde en el predio ubicado en la esquina de Juan B. Justo y avenida J. E. Hansen.

 

Según testigos, el trabajador se precipitó desde el segundo piso de una de las estructuras en obra. A pesar de la rápida intervención del personal de emergencias y su traslado al hospital Andrés Ísola, los médicos no pudieron revertir la gravedad de las lesiones y confirmaron su fallecimiento pocos minutos después.

 

La noticia generó gran conmoción entre sus compañeros, que interrumpieron inmediatamente las tareas y aguardaron la presencia de efectivos policiales y funcionarios judiciales. En el lugar actuó personal de la Comisaría Quinta y representantes del Ministerio Público Fiscal.

 

El accidente ocurrió en una jornada marcada por condiciones meteorológicas extremas: el Servicio Meteorológico Nacional había emitido alertas por ráfagas que superaron los 90 km/h en la costa chubutense. Estas inclemencias forman parte de las primeras hipótesis sobre las causas del hecho.

 

De todos modos, la investigación judicial deberá esclarecer si la caída respondió únicamente al viento o si hubo falencias en el cumplimiento de los protocolos de seguridad laboral. De confirmarse esta última posibilidad, podrían derivarse responsabilidades penales y administrativas.

 

 

R.G.

 

