Finalizó la última instancia clasificatoria para el Nacional de Pádel

El último fin de semana se llevó a cabo la última instancia clasificatoria para el Nacional de Pádel, correspondiente a las categorías pares, con la participación de 62 parejas (124 jugadores) en 4ta y 6ta tanto en damas como en caballeros. Además, las categorías impares sumaron 65 parejas (130 jugadores), completando un total de 254 jugadores que representaron a localidades como Trevelín, Esquel, Lago Puelo, El Maitén, Río Mayo, Comodoro Rivadavia, Sarmiento, Bariloche, Villa La Angostura, El Bolsón y Rawson.

Los finalistas y campeones del último clasificatorio fueron:

Damas 4ta:

Campeonas: Dana Roberts – Karin Bestene (Esquel)

Subcampeonas: Valentina Parodi Assef – Paola Mauro (Esquel)

Damas 6ta:

Campeonas: Natalia Taux – Agostina Cuadrelli (Trevelin)

Subcampeonas: Molina – Machi (El Bolsón)

Caballeros 4ta:

Campeones: Sebastián Iturrioz – Luciano Barrientos (Sarmiento)

Subcampeones: Marcelo Tejeiro – Federico Vázquez (Esquel / El Bolsón)

Caballeros 6ta:

Campeones: Federico Jaramillo – Jonas Mieres (Esquel)

Subcampeones: Germán Schafner – Franco Schoch (Lago Puelo / El Maitén)

Con esto se completan los torneos clasificatorios para competir en los nacionales en las categorías Libres, Ladies y Veteranos, y se comenzará a conformar el equipo que representará a Chubut en:

Menores: Tandil, 26 al 28 de septiembre

Ladies y Veteranos: 10 al 13 de octubre

Libres: 21 al 24 de noviembre

Informe de ascensos:

Damas 6º a 5º: Mateos María Valeria (Esquel), Ceballos Tomasina (Esquel), Taux Natalia (Trevelin), Cuadrelli Agostina (Esquel), Álvarez Cecilia (Esquel), Mateos María Julia (Esquel)

Damas 7º a 6º: Ede Vanesa, Avilés María, Davel Rocío, Cerda Mariana, Maya Yamila, Schiavetti Carolina, Fernández Rosario, Carbo Gabriela

Caballeros 4º a 3º: Iturrioz Sebastián (Sarmiento), Barrientos Luciano (Sarmiento), Viana Roberto (Esquel), Roberts Ariel (Esquel)

Caballeros 6º a 5º: González Ignacio (Trevelin), Sosa Pablo (Trevelin), Quinteros Carlos (Perito Moreno), Bracho Carlos (Rawson)

Caballeros 7º a 6º: Trafipan Hugo, Romani Claudio, Zurra Francisco, Arbe Kevin, Ovalle Torres Javier, Morales Marcelo, Romero Lucas, Cesaro Walter, Currilen Cristian, Acuña Cristian

Jugadores confirmados en categorías:

Damas 4ª: Parodi Assef Valentina (Esquel)

Damas 5ª: Duval Romina, Ruiz Stefania

Caballeros 5ª: Acuña Leonardo, González Nahuel, González Fernando, Rowlands Alan

Caballeros 6ª: Lang Lucas (Esquel)

Jugadores observados en categoría Damas 6ª: Parodi Assef Josefina (Esquel), Ramoa Abigail (Rawson), Cretton Gladys Fabiana (Esquel), Palomeque Cynthia (Esquel).

El segundo provincial no solo marcó récord de participación, sino que también permitió afinar los equipos que competirán por Chubut en los próximos torneos nacionales, consolidando la región como un semillero de pádel competitivo.

R.G.