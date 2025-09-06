Hoy es el Día del Buitre: el cóndor andino, un ejemplo en la Patagonia

Hoy, 6 de septiembre, se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Buitre, una fecha para concientizar sobre la importancia de estas aves carroñeras y su rol en los ecosistemas.

Lejos de la mala fama, los buitres son "biodepuradores" y contribuyen a la salud del medio ambiente al alimentarse de animales muertos.

El Día del Buitre tiene como objetivo crear conciencia sobre las amenazas a las que se enfrentan estas aves, como el envenenamiento y la pérdida de hábitat.

A pesar de los esfuerzos de conservación, muchas especies de buitres están en peligro de extinción.

En la Patagonia, el buitre más conocido es el cóndor andino, una especie protegida que se puede ver sobrevolando los cielos de la cordillera.

Aunque el cóndor no es un buitre en el sentido estricto de la palabra, comparte la misma función de limpiar el medio ambiente de cadáveres y ayudar a prevenir la propagación de enfermedades.

F.P