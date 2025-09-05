14°
Viernes 05 de Septiembre de 2025
05 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Rescatan a un perro en la montaña de Valle Chico

El emotivo rescate, en el que participaron vecinos, la policía, Defensa Civil y el Ejército, destaca la importancia de la conciencia y la responsabilidad en el cuidado de los animales.
Por Redacción Red43

Después de casi dos días de aullidos y ladridos en la montaña, un perrito perdido en el sector de Valle Chico fue encontrado por personal del Ejército Argentino, en un operativo que incluyó el uso de drones. La noticia, que tuvo un final feliz, movilizó a vecinos, a la policía, a Defensa Civil y a una asociación de protección animal.

 

Todo comenzó "antenoche", cuando un perrito se escuchaba que aullaba y ladraba en la zona montañosa de Valle Chico. El dia de ayer los vecinos salieron a buscarlo, pero no lo encontraron. La búsqueda continuó hoy, con la colaboración de Fadaes, la policía y Defensa Civil. Finalmente, el Ejército se sumó al operativo y, con la ayuda de drones, logró dar con el paradero del animal.

 

Este conmovedor rescate nos recuerda la importancia de ser conscientes y responsables con el cuidado de los animales. La movilización de la comunidad demuestra que la empatía y la solidaridad son fundamentales para garantizar su bienestar.

La historia de este perrito, que afortunadamente tuvo un final feliz, nos invita a reflexionar sobre nuestro rol en la protección de los animales y la importancia de no dejarlos solos. Su rescate es un llamado a la acción para que todos seamos guardianes de los animales en nuestra comunidad.

 


T.B

 

