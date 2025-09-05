Esquel recibe a Frank Lanfré, el músico barilochense que recorre el mundo con su arte

El músico barilochense Frank Lanfré visitó Esquel para presentar su show en La Casa del Piano y en el Rider Bar.



El artista, hijo del reconocido compositor Eduardo Lanfré, contó que su conexión con Esquel viene "de chiquito", gracias a los lazos de amistad de su padre con músicos locales como Néstor Martínez, Eduardo Paillacán y Ariel Manquipán.

Lanfré, que se dedica a la música en vivo desde los 17 años, se refirió a su carrera y a su reciente experiencia de dos meses de gira por siete países de Europa, donde se presentó con la cantante Milena Salamanca, a quien acompañó como guitarrista y telonero.

El músico describió su propuesta musical como una mezcla de géneros. Si bien tiene un repertorio folklórico, también se inclina hacia el rock y el blues. "Llegué a un punto en la vida que ya todo lo que haga es como todo mezclado, porque toqué muchos años en los dos ámbitos", afirmó, y agregó que ahora se encuentra trabajando en un disco "más rockero" que saldrá antes de diciembre.

La doma natural, la otra pasión de Frank Lanfré

Además de la música, Frank Lanfré tiene otra gran pasión: la doma natural de caballos. El músico contó que desde muy chico tuvo contacto con el campo y que se dedicó a "enseñar a la gente cómo se hace eso también".

El artista también relató que su viaje a Europa no solo fue musical, sino que también tuvo la oportunidad de trabajar con caballos de salto en Roma, donde recorría la ciudad en caballo.

Lanfré se presentará mañana, sábado 6 de septiembre, a las 21 horas, en La Casa del Piano, con un show más "intimista". Más tarde, se sumará a la peña de Ariel Manquipán en Rider Bar, con un repertorio más festivo para "bailar" y "divertirse".



T.B