Sabado 06 de Septiembre de 2025
06 de Septiembre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

Encuentran sin vida a una joven oriunda de Esquel en La Plata

Nuria Elizabeth Sosa, de 25 años, fue hallada sin vida en su departamento. La investigación continúa en curso para determinar las causas de su fallecimiento.
Por Redacción Red43

Las comunidades de Esquel y La Plata se encuentra conmocionada tras el hallazgo sin vida de una joven de 25 años, identificada como Nuria Elizabeth Sosa.

 

 

Oriunda de Esquel, la mujer fue encontrada en su departamento de calle 68 entre 2 y 3 en la madrugada de este viernes, luego de que un llamado al 911 alertara a la Policía.

 

 

Al llegar al lugar, los efectivos constataron el fallecimiento. Las fuentes oficiales descartaron de forma preliminar un hecho delictivo, ya que no se encontraron signos de violencia en la vivienda.

 

 

La noticia generó una profunda conmoción entre vecinos y allegados de la joven, quien residía en la capital bonaerense desde hacía un tiempo.

 

 

Noticia en desarrollo.

 

 

F.P

 

