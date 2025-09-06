13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 06 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
06 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Las Doulas Cordilleranas de Esquel invitan a su encuentro de hoy

Las Doulas y Puericultoras Cordilleranas invitan a un nuevo encuentro para compartir e intercambiar saberes y experiencias sobre los procesos de gestación y maternidad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Hoy, sábado 6 de septiembre, las Doulas y Puericultoras Cordilleranas invitan a un nuevo encuentro en su círculo de gestantes y acompañantes. El espacio, que busca ser un lugar para compartir e intercambiar saberes sobre la gestación, el nacimiento, el puerperio y la lactancia, se llevará a cabo de 11 a 13 horas en Alfa Wellness Studio, ubicado en Roca 640.

 

 

El encuentro se presenta como un espacio para circular la palabra sobre aquello que moviliza a las futuras mamás y dejarlo pasar por el cuerpo, en un ambiente de intimidad y respeto. Las organizadoras, Eluned Lloyd y Nieves Crespo, se definen como un grupo de mujeres unidas por sus oficios y tránsitos, con el propósito de aportar a la comunidad.

 

 

La actividad es arancelada, con un valor sugerido de $10.000 por persona, aunque no es excluyente.

 

 

Se requiere inscripción previa, que se puede realizar a través del contacto de Eluned Lloyd al 2945 334939 o de Nieves Crespo al 3425422476.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Encuentran sin vida a una joven oriunda de Esquel en La Plata
2
 Rescatan a un perro en la montaña de Valle Chico
3
 QEPD Nora Mabel Williams
4
 Una fiesta terminó en tragedia: El organizador deberá pagar $40 millones
5
 La Municipalidad de Esquel, en alerta por los "Uber truchos"
1
 Ana Clara Romero: "Hay que pelear para que a Chubut se le dé lo que merece"
2
 Gran operativo vial en Chubut: 58 conductores alcoholizados fueron retirados de las calles
3
 El Gobierno denunció por espionaje tras la filtración de audios de Karina Milei
4
 La gestión municipal apuesta por el turismo deportivo en la ciudad
5
 Abusó de una nena de 7 años y en el calabozo, otros presos le dieron una paliza
|
Por Red43 -
|
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -