Las Doulas Cordilleranas de Esquel invitan a su encuentro de hoy

Hoy, sábado 6 de septiembre, las Doulas y Puericultoras Cordilleranas invitan a un nuevo encuentro en su círculo de gestantes y acompañantes. El espacio, que busca ser un lugar para compartir e intercambiar saberes sobre la gestación, el nacimiento, el puerperio y la lactancia, se llevará a cabo de 11 a 13 horas en Alfa Wellness Studio, ubicado en Roca 640.

El encuentro se presenta como un espacio para circular la palabra sobre aquello que moviliza a las futuras mamás y dejarlo pasar por el cuerpo, en un ambiente de intimidad y respeto. Las organizadoras, Eluned Lloyd y Nieves Crespo, se definen como un grupo de mujeres unidas por sus oficios y tránsitos, con el propósito de aportar a la comunidad.

La actividad es arancelada, con un valor sugerido de $10.000 por persona, aunque no es excluyente.

Se requiere inscripción previa, que se puede realizar a través del contacto de Eluned Lloyd al 2945 334939 o de Nieves Crespo al 3425422476.

