12°
13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 07 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43
07 de Septiembre de 2025
|
Por Redacción Red43

Abierta la convocatoria del Fondo Editorial Permanente de la Legislatura de Chubut

La Legislatura de Chubut aprobó la convocatoria 2025 del Fondo Editorial Permanente, un certamen para autores provinciales. Los interesados tienen hasta el 4 de noviembre para presentar obras literarias inéditas y ser publicados. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Bases y condiciones de participación

La convocatoria está dirigida a autores nacidos, naturalizados o con una residencia mínima de 5 años en Chubut. Los trabajos deben ser inéditos y presentarse en las siguientes categorías:

 

  • Relato

     

  • Novela

     

  • Cuento

     

  • Ensayo

     

  • Poesía infanto-juvenil

     

Se considera una obra inédita aquella que nunca fue publicada, ya sea de forma total o parcial, en revistas, periódicos, volúmenes colectivos o antologías. Por otro lado, no se considerará inédita una obra que ya fue publicada en un volumen de autoría individual.

 

Cómo y dónde presentar los trabajos

Los autores que deseen participar deben retirar una planilla de inscripción en la Mesa de Entradas de la Legislatura (Mitre N° 550, Rawson) o descargarla próximamente desde la página web oficial: www.legislaturadelchubut.gob.ar.

 

 

La obra deberá ser:

 

  • Escrita en su totalidad en idioma español.

     

  • Firmada con seudónimo.

     

  • Impresa en papel A4, a una sola cara.

     

  • Con un máximo de 300 páginas debidamente numeradas.

     

 

Comité de evaluación y premio

La Comisión de Legislación General, Cultura y Educación, presidida por la diputada Sonia Cavaginini, será la encargada de conformar el Comité de Evaluación. Este comité estará integrado por representantes de diversas instituciones, incluyendo la Biblioteca Pública de la Legislatura, especialistas en la temática, la Secretaría de Ciencia y Cultura del Gobierno de Chubut y una institución académica.

 

El certamen otorgará un único premio, que consiste en la edición completa de la obra ganadora. Esto incluye el armado, diseño, corrección, impresión y encuadernación. El autor recibirá una cantidad de ejemplares de la obra, según lo establecido en la Ley I N° 329. En caso de que la obra sea de co-autoría, se considerará como un solo autor a los efectos del premio.

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Miguel Hernández, el hombre que eligió sembrar futuro en la estepa patagónica
2
 Chubut realiza segundo llamado para cubrir cargos de las “Residencias del Equipo de Salud 2025”
3
 Planificación de la agenda turística 2025/2026 en Trevelin
4
 Inaugurada la Muestra del Taller de Fieltro en el Museo Regional de Trevelin
5
 Chubut obtuvo el tercer puesto en los Juegos Nacionales de Personas Mayores
1
 Ana Clara Romero: "Hay que pelear para que a Chubut se le dé lo que merece"
2
 Gran operativo vial en Chubut: 58 conductores alcoholizados fueron retirados de las calles
3
 El Gobierno denunció por espionaje tras la filtración de audios de Karina Milei
4
 La gestión municipal apuesta por el turismo deportivo en la ciudad
5
 Esquel: La Liga Independiente tendrá su primera cancha de césped sintético
|
Por Red43 -
|
Por Red43 -
|
Por Red43 -
|
Por Red43 -