Esquel: La Liga Independiente tendrá su primera cancha de césped sintético

En el marco de la final de la Copa Ciudad de Esquel, el intendente Matías Taccetta entregó a la Liga Independiente de Fútbol un cheque simbólico para la compra de una cancha profesional de césped sintético, que será financiada con aportes de la Municipalidad.

La Liga Independiente, con más de 30 años de historia en la ciudad, que reúne actualmente a más de 40 equipos distribuidos en dos divisiones, por primera vez contará con un campo de juego de sintético, un anhelo largamente esperado.

El intendente destacó la importancia de este avance para el deporte local: “Es un compromiso que asumimos y lo estamos cumpliendo. Los equipos de la Liga Independiente demostraron un gran nivel en esta Copa Ciudad de Esquel, y creemos fundamental que tengan una infraestructura de calidad para seguir creciendo. Apostar al deporte es apostar a la integración y al desarrollo deportivo de nuestros vecinos"

El cheque fue recibido por Carlos Pirquinao, presidente de la Liga Independiente, quien expresó: “Recibimos la cancha de césped sintético, un sueño que teníamos. Era un compromiso que asumió el intendente y hoy vemos que se hace realidad. Estamos dando un paso importante en infraestructura".

Este proyecto se enmarca dentro del plan estratégico de infraestructura deportiva que lleva adelante la actual gestión municipal, con el objetivo de ampliar y mejorar los espacios donde los vecinos desarrollan actividades deportivas y recreativas durante todo el año.

Con esta obra, la Liga Independiente podrá contar con un espacio propio y de primer nivel, que fortalecerá la competencia y beneficiará a cientos de jugadores de Esquel.

E.B.W.