12°
13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 07 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 deportes EsquelLiga Independientecesped sintético
07 de Septiembre de 2025
deportes |
Por Redacción Red43

Esquel: La Liga Independiente tendrá su primera cancha de césped sintético

El intendente Taccetta entregó un cheque para financiar la primera cancha de césped sintético. Un sueño de más de 30 años se hace realidad para los equipos que integran la Liga.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el marco de la final de la Copa Ciudad de Esquel, el intendente Matías Taccetta entregó a la Liga Independiente de Fútbol un cheque simbólico para la compra de una cancha profesional de césped sintético, que será financiada con aportes de la Municipalidad.

 

La Liga Independiente, con más de 30 años de historia en la ciudad, que reúne actualmente a más de 40 equipos distribuidos en dos divisiones, por primera vez contará con un campo de juego de sintético, un anhelo largamente esperado.

 

El intendente destacó la importancia de este avance para el deporte local: “Es un compromiso que asumimos y lo estamos cumpliendo. Los equipos de la Liga Independiente demostraron un gran nivel en esta Copa Ciudad de Esquel, y creemos fundamental que tengan una infraestructura de calidad para seguir creciendo. Apostar al deporte es apostar a la integración y al desarrollo deportivo de nuestros vecinos"

 

El cheque fue recibido por Carlos Pirquinao, presidente de la Liga Independiente, quien expresó: “Recibimos la cancha de césped sintético, un sueño que teníamos. Era un compromiso que asumió el intendente y hoy vemos que se hace realidad. Estamos dando un paso importante en infraestructura".

 

Este proyecto se enmarca dentro del plan estratégico de infraestructura deportiva que lleva adelante la actual gestión municipal, con el objetivo de ampliar y mejorar los espacios donde los vecinos desarrollan actividades deportivas y recreativas durante todo el año.

 

Con esta obra, la Liga Independiente podrá contar con un espacio propio y de primer nivel, que fortalecerá la competencia y beneficiará a cientos de jugadores de Esquel.

 

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Miguel Hernández, el hombre que eligió sembrar futuro en la estepa patagónica
2
 Chubut realiza segundo llamado para cubrir cargos de las “Residencias del Equipo de Salud 2025”
3
 Planificación de la agenda turística 2025/2026 en Trevelin
4
 Inaugurada la Muestra del Taller de Fieltro en el Museo Regional de Trevelin
5
 Chubut obtuvo el tercer puesto en los Juegos Nacionales de Personas Mayores
1
 Ana Clara Romero: "Hay que pelear para que a Chubut se le dé lo que merece"
2
 Gran operativo vial en Chubut: 58 conductores alcoholizados fueron retirados de las calles
3
 El Gobierno denunció por espionaje tras la filtración de audios de Karina Milei
4
 La gestión municipal apuesta por el turismo deportivo en la ciudad
5
 Esquel: La Liga Independiente tendrá su primera cancha de césped sintético
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -