Trevelin lanza taller de inglés para impulsar el turismo local

Con el objetivo de fortalecer la atención a visitantes extranjeros, el 5 de septiembre se puso en marcha un Taller de Inglés en Trevelin. La iniciativa, organizada por la Municipalidad de Trevelin en colaboración con la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y la Escuela EPJA N.º 7730, busca brindar herramientas de comunicación a quienes trabajan en la primera línea de contacto con los turistas.

El curso, impulsado por la Coordinación de Unidad de Empleo, es dictado por docentes de la UNPSJB y apunta a mejorar las capacidades laborales y el desarrollo personal de los participantes.

La ceremonia de apertura contó con la presencia de varias autoridades, entre ellas la Secretaria de Extensión y Bienestar Estudiantil de la UNPSJB, Dra. Ana de Palma, y la Delegada Académica de la Sede Esquel, Dra. María de las Nieves. Por parte de la Municipalidad, asistieron la Secretaria de Desarrollo Social, Sra. Araceli Painenao, el Secretario Coordinador de Gabinete, Livio Espinoza, la Secretaria de Turismo, Cintia Figueroa, y el Coordinador de Unidad de Empleo, Amílcar Infante.

Este taller es parte de una estrategia integral para consolidar la calidad del sector turístico de Trevelin. Al potenciar la formación de los trabajadores, la iniciativa refuerza la posición de Trevelin como un destino de relevancia internacional y demuestra que la colaboración entre instituciones genera oportunidades de crecimiento para toda la comunidad.

