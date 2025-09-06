Hoy es la entrega de kits, mañana la gran carrera

El trabajo en la previa ha sido por demás incesante. Pero seguramente los integrantes de AJUPETRE vivirán este fin de semana un momento de inmensa alegría. Es que todo lo recaudado será para ellos.

Este domingo se correrá la 6° edición del Cross Solidario, cuyo punto de partida y de llegada será el Campo de Jineteada “el Malacara”. La carrera comenzará a las 11 horas, pero hoy mismo, en la sede de AJUPETRE ya se siente la adrenalina de los momentos previos de una carrera que será inolvidable.

La sexta edición (como las cinco anteriores) está organizada por Sebastián Marín y su compañera de vida Vanesa Giménez quienes demuestran a diario que la solidaridad es parte de su esencia.

La carrera se llevará a cabo en cuatro distancias, siendo la más larga la de 18 km. Justamente en la pasada edición la victoria entre los varones quedó en poder de Eulalio “Coco” Muñoz, quien se presentará nuevamente a esta carrera.

Con el apoyo del gobierno provincial a través de la gestión que impulsa el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes; se llevará a cabo este encuentro donde se combina el deporte, la naturaleza y la solidaridad.

Hay que señalar que cerca de 400 corredores será mañana de la partida, cuya carrera está compuesta por cuatro distancias y muchas sorpresas en pleno circuito.

Señalemos que hay diagramados circuitos para todos los gustos y exigencias. Se mantienen cuatro alternativas: En 4 km (correcaminata), 8 km, 11 km y 18 km.

La distancia mayor recorre paisajes imponentes como la Laguna Brychan y zonas de bosques, con importantes desniveles y gran exigencia física.

Para la prueba se esperan deportistas de Trevelin, Esquel y de toda la zona; como también provenientes de Villa La Angostura, Las Heras, San Carlos de Bariloche, Santa Fe, Capital Federal, Necochea, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.

Lucas De Godos, gerente regional de Chubut Deportes destacó el trabajo organizativo, el fin solidario y el impacto de tantos visitantes en el sector hotelero y gastronómico. “Para nosotros es un gusto estar acá apoyando este esfuerzo de los organizadores que cada año suman más competidores para disfrutar del deporte” (texto: Carlos "el Chavo" Ortiz).