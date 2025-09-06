Una tarde única en Esquel: bailarines llenaron La Trochita

En el marco del evento "Esquel-Trevelin Danza 2025", el Viejo Expreso Patagónico, La Trochita, partió a las 14 horas de la tarde de hoy completamente lleno de bailarines.

El cantautor Ariel Manquipán acompañó la previa de la salida, creando un ambiente festivo y de celebración.

La jornada fue descrita como una "fiesta" que unió a los artistas y al público en un recorrido único por los paisajes patagónicos. El tren, ícono de la región, se convirtió en el escenario perfecto para celebrar la danza y la música.

La iniciativa, que forma parte del Encuentro de Danzas, destaca el vínculo entre la cultura, el arte y el turismo en la comarca.

F.P