Yoel Hernández organiza el festival “Mi Lugar" que une música, solidaridad y gastronomía

La segunda edición del Festival “Mi Lugar – Solidario y en Familia”, organizado por el cantautor patagónico Yoel Hernández, promete una jornada llena de música, comida deliciosa, diversión para los más chicos y un gran corazón solidario.

Esta nueva edición será en Trelew y tendrá el fin solidario de colaborar con comedores y merenderos de Trelew, como El Mesón, Rinconcito Feliz, Caritas Felices y Comedor de Corazón. Gastronomía: Un gran curanto familiar con 40 corderos y verduras para compartir en familia.

El encuentro reunirá a Yoel Hernández, Filito Show, Sharon y los Camperos del Chamamé, Yhosva Montoya y Carafea. Además, se dará espacio a jóvenes promesas de la música chubutense, que tendrán la oportunidad de presentarse en un escenario mayor.

“Mi Lugar – Solidario y en Familia” es una jornada pensada para disfrutar en familia, llena de música, cultura, solidaridad y momentos para recordar. ¡Un plan perfecto para pasar un día increíble en Trelew!

06:00 hs –Inicio de la preparación del curanto.

10:00 hs – Apertura de puertas.

12:00 hs – Servicio del curanto y comienzo del festival.

13:30 hs – Apertura épica con gran sorpresa en el escenario.

14:00 hs en adelante – Actividades y espectáculos para chicos, incluyendo Filito Show. Media tarde – Presentación de las jóvenes promesas.

19:00 hs en adelante – Shows de artistas consagrados.

00:00 hs – Cierre con el cumpleaños de Trelew.

Anticipadas Online: $12.000 Menores de 12 años: ingreso gratuito

Canales de compra anticipada: Plataforma Tikzet Instagram oficial: @milugar2025 WhatsApp: 280-495-9607

SL