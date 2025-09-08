11°
Yoel Hernández organiza el festival “Mi Lugar" que une música, solidaridad y gastronomía

El 19 de octubre se llevará a cabo en Trelew y recaudará donaciones para comedores, con la música de Sharon y los camperos del chamamé, Yhosva y mucho más.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La segunda edición del Festival “Mi Lugar – Solidario y en Familia”, organizado por el cantautor patagónico Yoel Hernández, promete una jornada llena de música, comida deliciosa, diversión para los más chicos y un gran corazón solidario.

 

Esta nueva edición será en Trelew y tendrá el fin solidario de colaborar con comedores y merenderos de Trelew, como El Mesón, Rinconcito Feliz, Caritas Felices y Comedor de Corazón. Gastronomía: Un gran curanto familiar con 40 corderos y verduras para compartir en familia.

 

El encuentro reunirá a Yoel Hernández, Filito Show, Sharon y los Camperos del Chamamé, Yhosva Montoya y Carafea. Además, se dará espacio a jóvenes promesas de la música chubutense, que tendrán la oportunidad de presentarse en un escenario mayor.

 

“Mi Lugar – Solidario y en Familia” es una jornada pensada para disfrutar en familia, llena de música, cultura, solidaridad y momentos para recordar. ¡Un plan perfecto para pasar un día increíble en Trelew!

 

06:00 hs –Inicio de la preparación del curanto. 

 

10:00 hs – Apertura de puertas.

 

12:00 hs – Servicio del curanto y comienzo del festival.

 

13:30 hs – Apertura épica con gran sorpresa en el escenario.

 

14:00 hs en adelante – Actividades y espectáculos para chicos, incluyendo Filito Show. Media tarde – Presentación de las jóvenes promesas.

 

19:00 hs en adelante – Shows de artistas consagrados.

 

00:00 hs – Cierre con el cumpleaños de Trelew.

 

 

Anticipadas Online: $12.000 Menores de 12 años: ingreso gratuito

 

Canales de compra anticipada: Plataforma Tikzet Instagram oficial: @milugar2025 WhatsApp: 280-495-9607

 

SL

 

 

 

