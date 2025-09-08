12°
Esquel, Argentina
Lunes 08 de Septiembre de 2025
08 de Septiembre de 2025
policiales
Por Redacción Red43

Pesca ilegal: tres infractores atrapados con 46 ejemplares en Sarmiento

La Policía y personal de Pesca decomisaron truchas y percas en la desembocadura del río Senguer; los ejemplares serán donados a entidades públicas.
Por Redacción Red43

Este domingo, alrededor de las 14 horas, personal de la División de Seguridad Rural de Sarmiento, junto a agentes de Pesca, interceptó a tres personas que realizaban pesca furtiva y decomisó 46 ejemplares de peces capturados ilegalmente.

 

El operativo se llevó a cabo en la desembocadura del Río Senguer, en la zona del Azud Derivador, a unos 25 km de Sarmiento por un camino vecinal con acceso desde la Ruta Nacional 26.

 

Los infractores violaban las leyes de pesca XVII N° 1 y XVII N° 8 (LEYES 26 y 1087). Durante el procedimiento, las autoridades también secuestraron 17 cañas de pesca y labraron las actas correspondientes.

 

Los peces decomisados, entre truchas arcoíris y percas, quedaron bajo custodia del personal de Pesca, que se encargará de su posterior donación a entidades públicas.

 

 

