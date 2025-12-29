Balance oficial del Operativo Navidad: la Policía del Chubut registró 42 detenciones y 57 alcoholemias positivas

La Policía del Chubut, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y Justicia, presentó los datos finales correspondientes al Operativo Navidad 2025, tras un despliegue que abarcó Comodoro Rivadavia, Trelew, Rawson, Puerto Madryn y Esquel. La labor se desarrolló de manera conjunta con la Agencia Provincial de Seguridad Vial y diversas áreas municipales, integrando a grupos especiales como GEOP e Infantería, además de divisiones antinarcóticos y de sustracción de automotores, con el objetivo de controlar el flujo vehicular y la seguridad urbana durante la primera festividad de fin de año.

De acuerdo al informe oficial, las tareas de identificación alcanzaron a 27.680 personas y se fiscalizaron 20.020 rodados en todo el territorio. En cuanto a la seguridad vial, los controles arrojaron un total de 57 alcoholemias positivas, con una marcada prevalencia en Comodoro Rivadavia, que registró 20 casos, seguida por Esquel con 15. Este escenario derivó en el labrado de 219 actas de infracción y el secuestro de 37 vehículos y 38 motocicletas por irregularidades en el tránsito, siendo Puerto Madryn la jurisdicción con mayor cantidad de retenciones vehiculares durante las jornadas de control.

El balance en materia de seguridad pública detalla la detención de 42 personas por delitos contra la propiedad y las personas, destacándose las actuaciones en Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn con 15 y 14 detenidos respectivamente. A estas cifras se añadieron 28 demoras por infracciones al código de convivencia ciudadana. El despliegue también permitió el secuestro judicial de 17 automóviles y 6 motocicletas, además de la incautación de tres armas de fuego y siete armas blancas en distintos procedimientos realizados en la vía pública.

Con estos resultados sobre la mesa, las autoridades provinciales cierran la estadística de la primera etapa de los festejos de fin de año. Los números reflejan una intensa actividad tanto en la prevención vial como en la intervención ante hechos delictivos, estableciendo la base operativa para lo que será el refuerzo de seguridad previsto para el próximo fin de semana en el marco de las celebraciones de Año Nuevo.

E.B.W.