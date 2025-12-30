Operativo Verano Seguro: Chubut intensifica los controles viales en toda la provincia

El Gobierno del Chubut, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y Justicia, ejecutó una serie de operativos estratégicos de fiscalización vial entre el 22 y el 28 de diciembre con el objetivo de garantizar la seguridad en rutas y accesos locales. Estas tareas de prevención, que arrojaron un saldo de 9.540 vehículos controlados y la realización de 4.817 test de alcoholemia, contaron con la participación conjunta de la Policía del Chubut, fuerzas federales y agentes municipales de tránsito en diversos puntos neurálgicos de la provincia.

En la zona del Valle, la actividad fue particularmente intensa en Rawson y Playa Unión, donde se supervisaron más de mil rodados y se detectaron 13 alcoholemias positivas. Por su parte, en Trelew y Gaiman se registraron operativos en los accesos norte y sur de la Ruta Nacional N° 3, destacándose el caso de un conductor que circulaba con un índice de 2,21 gramos de alcohol por litro de sangre, lo que motivó su inmediata exclusión de la vía pública. Mientras tanto, en Puerto Madryn se enfocaron las tareas en el cumplimiento de la Ley Nacional de Tránsito con el secuestro de cuatro vehículos.

La zona sur de la provincia también presentó un despliegue significativo, especialmente en Comodoro Rivadavia, donde el Comando Unificado de Seguridad supervisó 2.761 unidades y retiró de circulación a 28 conductores ebrios. En localidades cercanas como Rada Tilly y Camarones, las tareas preventivas se mantuvieron constantes aunque con un menor índice de infracciones registradas durante el periodo mencionado.

Hacia la cordillera, los controles en la Comarca Andina y Esquel sumaron más de 2.500 verificaciones vehiculares, resultando en la retención de 19 automóviles y la detección de varios casos positivos de alcoholemia, incluyendo a un automovilista en Esquel con 1,67 gramos de alcohol en sangre. Estas acciones se extendieron a Trevelin, Tecka, Gobernador Costa y otras localidades del interior provincial, reforzando la presencia institucional para minimizar los riesgos de accidentes y promover una conducción responsable durante la temporada estival.

E.B.W.