14°
24°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 31 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 policiales Puerto Madryn
31 de Diciembre de 2025
policiales |
Por Redacción Red43

Aparecieron las dos menores buscadas en Puerto Madryn

La Oficina de Búsqueda de Personas informó que Giuliana Samira Miranda, de 14 años, y Romina Rutila Calvo, de 9, fueron encontradas en buen estado de salud y ya se encuentran con su familia.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Oficina de Búsqueda de Personas de la ciudad de Puerto Madryn informó que quedó sin efecto la búsqueda de paradero de las menores Giuliana Samira Miranda, de 14 años, y Romina Rutila Calvo, de 9 años.

 

Según se indicó oficialmente, ambas menores fueron halladas en buen estado de salud y ya se encuentran junto a su familia, por lo que se dio por finalizado el operativo de búsqueda.

 

Desde el organismo agradecieron especialmente la colaboración de la comunidad, cuyo aporte resultó fundamental para lograr una rápida resolución del caso.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Preocupación en Chubut: Activan protocolo de búsqueda por dos menores
2
 De Esquel a Oxford: la historia del estudiante becado por su excelencia
3
 Luciano Héctor Alonqueo QEPD
4
 Escándalo: denuncian a una madre por el faltante de millones en una fiesta de egresados en Esquel
5
 Alcoholemia positiva y destrozos: Secuestraron un vehículo y tendrá que pagar los daños
1
 QEPD Zenobia: la partida de una mujer que marcó la historia de Esquel
2
 Matías Taccetta: "Entre todas las familias formamos una gran ciudad"
3
 El ministro Iturrioz negó cualquier relación con el “Chivo Gate” y dijo “no tener nada que ver”
4
 Milei garantiza el pago de la deuda en 2026: "No tengan dudas"
5
 Javier Milei encabezó el saludo navideño con un mensaje sobre el rumbo económico y gestos a la Iglesia
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -