Aparecieron las dos menores buscadas en Puerto Madryn

La Oficina de Búsqueda de Personas de la ciudad de Puerto Madryn informó que quedó sin efecto la búsqueda de paradero de las menores Giuliana Samira Miranda, de 14 años, y Romina Rutila Calvo, de 9 años.

Según se indicó oficialmente, ambas menores fueron halladas en buen estado de salud y ya se encuentran junto a su familia, por lo que se dio por finalizado el operativo de búsqueda.

Desde el organismo agradecieron especialmente la colaboración de la comunidad, cuyo aporte resultó fundamental para lograr una rápida resolución del caso.

R.G.