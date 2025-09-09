11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 09 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
09 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Torres confirmó el traspaso del área El Tordillo a Crown Point Energy y destacó que fortalecerá la estabilidad laboral

La petrolera, que además anunció oficialmente la adquisición de las áreas convencionales La Tapera y Puesto Quiroga en Chubut, toma la participación mayoritaria de Tecpetrol y las minoritarias de YPF y Pampa Energía.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, subrayó el traspaso del área convencional El Tordillo a la empresa Crown Point Energy SA, junto con la adquisición de las áreas La Tapera y Puesto Quiroga. La operación es fruto de un compromiso de inversión asumido por la compañía como condición obligatoria requerida por la Provincia, lo que garantizará la continuidad y estabilidad laboral en uno de los sectores más relevantes de la economía chubutense.

 

 

En ese marco, el mandatario mantuvo este martes una reunión en la Casa del Chubut, con la participación del ministro de Hidrocarburos de Chubut, Federico Ponce; el presidente de Crown Point, Pablo Peralta; el titular de Petrominera, Héctor Millar; y el secretario general del Sindicato de Petroleros, y diputado nacional, Jorge “Loma” Ávila.

 

 

Sostenimiento del sector

 

 

Torres remarcó que la operación “es fundamental para garantizar la estabilidad laboral de las más de 450 familias que dependen del yacimiento” y aseguró que “ratifica el compromiso de nuestra gestión con el sostenimiento de la actividad en el sector y la preservación de las fuentes de trabajo”.

 

 

El gobernador destacó además que “el compromiso de todas las partes fue determinante para que se avanzara en el traspaso del nuevo operador”, y señaló que la adquisición “refleja la decisión firme de la empresa de incrementar la actividad durante este año y el próximo, con el acompañamiento de un Estado presente, que trabaja para preservar las fuentes laborales y generar más empleo”.

 

 

Reactivación

 

 

Como parte de los compromisos asumidos, Crown Point Energy SA prevé ejecutar 28 workovers y comenzar con nuevas perforaciones en el corto plazo. Asimismo, la compañía —que asume desde ahora el control del yacimiento anteriormente operado por Tecpetrol— reactivará un equipo de workover y, posteriormente un equipo perforador, para sostener la producción del área, consolidando su participación mayoritaria y las minoritarias de Pampa Energía e YPF.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Empleados de Dicasur denuncian que iban al frigorífico "a hacer nada"
2
 Yanet Alejandra Toledo QEPD
3
 Esquel: el exdiputado Igón compensará al hospital y no irá a juicio
4
 Nuevo curso online de manipulación de alimentos con validez nacional
5
 Tenía salidas transitorias, se fugó, estuvo 228 días prófugo y volvió a matar 10 años después
1
 Ana Clara Romero: "Hay que pelear para que a Chubut se le dé lo que merece"
2
 Esquel: La Liga Independiente tendrá su primera cancha de césped sintético
3
 La gestión municipal apuesta por el turismo deportivo en la ciudad
4
 Abusó de una nena de 7 años y en el calabozo, otros presos le dieron una paliza
5
 El peronismo obtuvo una victoria contundente en la provincia de Buenos Aires
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -