Verano Seguro en Chubut: Las claves para transitar las rutas y disfrutar la temporada

En el marco del "Plan Verano Seguro", la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres ha implementado un esquema de trabajo conjunto entre los ministerios de Seguridad y Justicia, y de Turismo y Áreas Protegidas. La iniciativa busca que, mediante la prevención y una conducción responsable, las familias puedan recorrer la provincia con la tranquilidad de un Estado presente en las rutas.

Planificación, descanso y estado del vehículo

Debido a las amplias distancias de la región, la Subsecretaría de Seguridad Vial enfatiza la necesidad de una planificación rigurosa.

Se recomienda programar la hoja de ruta con antelación.

Es obligatorio establecer paradas de descanso cada dos horas o cada 200 kilómetros recorridos.

Se debe evitar conducir en horarios de mayor cansancio, como la madrugada o después del almuerzo.

Antes de salir, es fundamental verificar neumáticos, frenos, luces, niveles de agua y aceite, además del matafuegos, cinturones y balizas.

Conducción en ripio y abastecimiento

Dada la complejidad de la geografía local, se advierte que en los tramos de ripio no se deben superar los 60 km/h. Asimismo, se solicita disminuir la velocidad al cruzarse con otros vehículos para minimizar el impacto de piedras. Otro punto clave es mantener siempre el tanque de combustible lleno, ya que las distancias entre puestos de despacho pueden ser muy extensas en ciertas zonas y Áreas Naturales Protegidas (ANP).

Documentación y salud

Para transitar sin contratiempos, es obligatorio portar:

Licencia de conducir vigente.

Cédula verde o azul.

Comprobante de seguro al día.

DNI (para argentinos y países limítrofes) o Pasaporte actualizado con seguro de asistencia (para países no limítrofes).

Respecto a la salud y el equipamiento, se recomienda viajar con provisiones de agua, alimentos y un botiquín básico. Por las características del clima, se aconseja el uso de protector solar, anteojos de sol, calzado de trekking y abrigos rompevientos.

Asistencia y emergencias

Al ingresar a las Áreas Naturales Protegidas, la señal telefónica puede fallar; ante cualquier eventualidad, se debe acudir a los guardafaunas, quienes cuentan con equipos de radio. Finalmente, se recuerdan las líneas gratuitas de emergencia habilitadas:

100: Bomberos.

101: Policía.

103: Defensa Civil.

105: Emergencia Ambiental.

106: Emergencias Náuticas.

